1

Для приготування яблучного пюре помийте та почистьте яблука від шкірки, видаліть насіння. Очищені яблука поріжте невеликими шматочками та запечіть в мікрохвильовці. Охолодіть яблука та подрібніть ручним блендером до однорідної маси. Готове яблучне пюре перетріть через дрібне сито в окрему миску, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику на цілу ніч.

2

Яблучне пюре змішуємо з цукром та ретельно збиваємо масу міксером – фруктова маса повинна посвітліти. Додайте до яблучної маси білок та продовжуйте збивати насадкою “Вінчик” на маленькій швидкості, щоб не зіпсувати структуру маси.

3

В окремій каструлі змішуємо пюре смородини, воду, агар-агар і цукор. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти вінчиком до однорідної маси. Ставимо каструлю зі смородиною на середній вогонь та доводимо до температури 104 градуси, постійно помішуючи сироп.

4

Тоненькою цівкою вливаємо сироп зі смородини в яблучну масу. Важливо, щоб в процесі додавання смородинового сиропу яблучна маса продовжувала збиватись міксером або у кухонному комбайні.

5

Масу для приготування зефіру потрібно збивати, поки вона не збільшиться в об'ємі та її температура впаде до 40 градусів (буде ледве тепла). Фруктова основа для зефіру повинна добре тримати форму та бути достатньо щільною по структурі.

6

Перекладіть зефірну масу в кондитерський мішок та за допомогою насадки “Закрита зірка” відсадіть зефір на пергамент для випікання. Сформований зефір залишіть загуснути 6-8 годин при кімнатній температурі.

7

Складіть половинки зефіру та посипте цукровою пудрою з усіх сторін. Смачного!