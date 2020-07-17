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Смачно 24 Авторські рецепти Ліза Глінська Рецепт домашнього смородинового зефіру від Лізи Глінської

Рецепт домашнього смородинового зефіру від Лізи Глінської -

1 год 25 хв

4 порції

145 ккал

0 / 5
Зефір з смородини – рецепт Лізи Глинської – відео, фото

Як приготувати домашній зефір зі смородини/Смачно24

Не має нічого смачнішого, ніж домашній зефір, приготований власноруч. Талановита Єлизавета Глінська поділилася своїм власним рецептом смородинового зефіру, який ви з легкістю зможете приготувати вдома. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Рецепт смородинового зефіру від Єлизавети Глінської з відео:

 

Інгредієнти

для зефіру
  • Агар-агар

    10 г

  • Вода

    60 мл

  • Цукор

    150 г

  • Цукор для смородини

    200 г

  • Смородинове пюре

    100 г

  • Яблука

    350 г

  • Яблучне пюре

    130 г

  • Яєчний білок

    30 г

Рецепт приготування

1

зефір від ГлінськоїДля приготування яблучного пюре помийте та почистьте яблука від шкірки, видаліть насіння. Очищені яблука поріжте невеликими шматочками та запечіть в мікрохвильовці. Охолодіть яблука та подрібніть ручним блендером до однорідної маси. Готове яблучне пюре перетріть через дрібне сито в окрему миску, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику на цілу ніч.

2

Яблучне пюре змішуємо з цукром та ретельно збиваємо масу міксером – фруктова маса повинна посвітліти. Додайте до яблучної маси білок та продовжуйте збивати насадкою “Вінчик” на маленькій швидкості, щоб не зіпсувати структуру маси.

3

зефір домашній рецептВ окремій каструлі змішуємо пюре смородини, воду, агар-агар і цукор. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти вінчиком до однорідної маси. Ставимо каструлю зі смородиною на середній вогонь та доводимо до температури 104 градуси, постійно помішуючи сироп.

4

рецпт зефіру покроковоТоненькою цівкою вливаємо сироп зі смородини в яблучну масу. Важливо, щоб в процесі додавання смородинового сиропу яблучна маса продовжувала збиватись міксером або у кухонному комбайні.

5

зефір рецепт глінськаМасу для приготування зефіру потрібно збивати, поки вона не збільшиться в об'ємі та її температура впаде до 40 градусів (буде ледве тепла). Фруктова основа для зефіру повинна добре тримати форму та бути достатньо щільною по структурі.

6

рецепт зефіру від ГлінськоїПерекладіть зефірну масу в кондитерський мішок та за допомогою насадки “Закрита зірка” відсадіть зефір на пергамент для випікання. Сформований зефір залишіть загуснути 6-8 годин при кімнатній температурі.

7

рецепт зефіру вдомаСкладіть половинки зефіру та посипте цукровою пудрою з усіх сторін. Смачного!

Поради щодо приготування

Сила агар-агару повинна складати 1200 г/см².

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