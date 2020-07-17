Рецепт домашнього смородинового зефіру від Лізи Глінської -
1 год 25 хв
4 порції
145 ккал
Як приготувати домашній зефір зі смородини/Смачно24
Не має нічого смачнішого, ніж домашній зефір, приготований власноруч. Талановита Єлизавета Глінська поділилася своїм власним рецептом смородинового зефіру, який ви з легкістю зможете приготувати вдома. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Рецепт смородинового зефіру від Єлизавети Глінської з відео:
Рецепт приготування
1
Для приготування яблучного пюре помийте та почистьте яблука від шкірки, видаліть насіння. Очищені яблука поріжте невеликими шматочками та запечіть в мікрохвильовці. Охолодіть яблука та подрібніть ручним блендером до однорідної маси. Готове яблучне пюре перетріть через дрібне сито в окрему миску, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику на цілу ніч.
2
Яблучне пюре змішуємо з цукром та ретельно збиваємо масу міксером – фруктова маса повинна посвітліти. Додайте до яблучної маси білок та продовжуйте збивати насадкою “Вінчик” на маленькій швидкості, щоб не зіпсувати структуру маси.
3
В окремій каструлі змішуємо пюре смородини, воду, агар-агар і цукор. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти вінчиком до однорідної маси. Ставимо каструлю зі смородиною на середній вогонь та доводимо до температури 104 градуси, постійно помішуючи сироп.
4
Тоненькою цівкою вливаємо сироп зі смородини в яблучну масу. Важливо, щоб в процесі додавання смородинового сиропу яблучна маса продовжувала збиватись міксером або у кухонному комбайні.
5
Масу для приготування зефіру потрібно збивати, поки вона не збільшиться в об'ємі та її температура впаде до 40 градусів (буде ледве тепла). Фруктова основа для зефіру повинна добре тримати форму та бути достатньо щільною по структурі.
6
Перекладіть зефірну масу в кондитерський мішок та за допомогою насадки “Закрита зірка” відсадіть зефір на пергамент для випікання. Сформований зефір залишіть загуснути 6-8 годин при кімнатній температурі.
7
Складіть половинки зефіру та посипте цукровою пудрою з усіх сторін. Смачного!
Поради щодо приготування
Сила агар-агару повинна складати 1200 г/см².