Як приготувати салат з пекінки/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт швидкого салату з пекінської капусти на кожен день. Пекінська капуста чудово смакує з ківі, гранатом, грейпфрутом та апельсином. У цьому рецепті ви сміло можете замінити гранат на будь-який інший фрукт. Гайда готувати разом зі Смачно 24!