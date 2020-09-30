Недорогий салат з пекінської капусти: смачний рецепт -
25 хв
4 порції
85 ккал
Як приготувати салат з пекінки/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас рецепт швидкого салату з пекінської капусти на кожен день. Пекінська капуста чудово смакує з ківі, гранатом, грейпфрутом та апельсином. У цьому рецепті ви сміло можете замінити гранат на будь-який інший фрукт. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Гранат
1 шт.
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Майонез
за смаком
-
Пекінська капуста
1 головка
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте листя пекінської капусти, просушіть їх паперовим рушником.
2
Почистіть гранат від шкірки та відділіть зернята.
3
Насічіть пекінську капусту гострим ножем, перекладіть у глибоку салатницю. Додайте зернятка гранату та перемішайте.
4
Заправте салат з пекінки майонезом або грецьким йогуртом без додатків за смаком. Смачного!