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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Недорогий салат з пекінської капусти: смачний рецепт

Недорогий салат з пекінської капусти: смачний рецепт -

25 хв

4 порції

85 ккал

0 / 5
Недорогий салат з пекінської капусти: смачний рецепт

Як приготувати салат з пекінки/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт швидкого салату з пекінської капусти на кожен день. Пекінська капуста чудово смакує з ківі, гранатом, грейпфрутом та апельсином. У цьому рецепті ви сміло можете замінити гранат на будь-який інший фрукт. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для салату

  • Гранат

    1 шт.

  • Майонез

    за смаком

  • Пекінська капуста

    1 головка

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте листя пекінської капусти, просушіть їх паперовим рушником.

2

Почистіть гранат від шкірки та відділіть зернята.

3

Насічіть пекінську капусту гострим ножем, перекладіть у глибоку салатницю. Додайте зернятка гранату та перемішайте.

4

Заправте салат з пекінки майонезом або грецьким йогуртом без додатків за смаком. Смачного!

Українська кухня Кухні світу Овочеві салати Фруктові салати Салати

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