Оладки на кефірі – рецепт – як приготувати млинці на кефірі

1

Помийте яйце, вибийте його в глибоку посудину та трохи збийте вінчиком. Додайте до яйця рідкий кефір та соду. Ретельно вимішайте суміш вінчиком до однорідності.

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок, змішайте його з цукром та сіллю. Невеликими порціями додавайте борошно до рідкої маси з яєць і кефіру. Не забувайте помішувати тісто на оладки, щоб не було грудочок. За густотою тісто на оладки повинне нагадувати густу сметану.

3

Розігрійте сковорідку, змастіть її олією та смажте оладки з обох сторін до золотистої скоринки. До оладок можна додати яблука, родзинки або ваніль. Найкраще смакують оладки зі сметаною або варенням. Смачного!