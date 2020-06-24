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Смачно 24 Десерти Оладки Як приготувати смачні оладки на кефірі: рецепт

Як приготувати смачні оладки на кефірі: рецепт -

25 хв

2 порції

195 ккал

0 / 5
Оладки на кефірі – рецепт – як приготувати млинці на кефірі

Домашні оладки на кефірі/Смачно24

Ситний та смачний сніданок вам гарантований, який ви приготуєте оладки. Ця страва надзвичайно легка та швидка у приготуванні. Оладки чудово смакують зі сметаною, варенням або ягідним джемом. Приготуйте оладки на кефірі за рецептом Смачно 24.

Інгредієнти

для оладок

  • Кефір

    250 мл

  • Борошно пшеничне

    220 г

  • Цукор

    50 г

  • Сода

    5 г

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Помийте яйце, вибийте його в глибоку посудину та трохи збийте вінчиком. Додайте до яйця рідкий кефір та соду. Ретельно вимішайте суміш вінчиком до однорідності.

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок, змішайте його з цукром та сіллю. Невеликими порціями додавайте борошно до рідкої маси з яєць і кефіру. Не забувайте помішувати тісто на оладки, щоб не було грудочок. За густотою тісто на оладки повинне нагадувати густу сметану.

3

Розігрійте сковорідку, змастіть її олією та смажте оладки з обох сторін до золотистої скоринки. До оладок можна додати яблука, родзинки або ваніль. Найкраще смакують оладки зі сметаною або варенням. Смачного!

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