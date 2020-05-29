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Смачно 24 Десерти Оладки Оладки з бананом від Лізи Глінської: рецепт без глютену

Оладки з бананом від Лізи Глінської: рецепт без глютену -

15 хв

2 порції

250 ккал

0 / 5

Готуємо оладки з бананом від Лізи Глінської/Смачно24

Швидкий рецепт сніданку від Єлизавети Глінської – оладки з бананом і малиною, без лактози та глютену. На приготування оладок вам знадобиться тільки 15 хвилин, а смак цієї страви ви пам’ятатимете впродовж цілого дня. За бажанням, ви можете замінити малину на будь-який інший фрукт чи ягоду.

Інгредієнти

для оладок

  • Банан

    2 шт.

  • Ваніль

    за смаком

  • Малина

    100 г

  • Мелена кориця

    за смаком

  • Розпушувач

    6 г

  • Рисове борошно

    100 г

  • Цукор

    40 г

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Розімніть банан виделкою, додайте до нього цукор та яйця – все ретельно збийте блендером до однорідної маси.

2

Рисове борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте рисове борошно з розпушувачем, трішки перемішайте ложкою. Невеликими частинами всипайте борошно з розпушувачем до бананової маси та продовжуйте збивати до однорідності.

3

Додайте малину, або будь-які інші фрукти чи ягоди, ретельно вимішайте тісто на оладки. За смаком всипте кориці та ванілі. Ще раз перемішайте.

4

Розігрійте сковорідку (для оладок краще обрати сковорідку з антипригарним покриттям) та смажте оладки з обох сторін до золотистої скоринки. Смачного! 

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