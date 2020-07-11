1

Ретельно помийте кабачки водою, зніміть з них шкірку та видаліть насіння. М’якоть з кабачка натріть на грубій терці в окрему глибоку тарілку.

2

Помийте зелену цибульку та свіжий кріп, дрібно насічіть ножем та додайте до кабачків. Ретельно все перемішайте руками.

3

До кабачків і зелені вибийте куряче яйце, вичавіть очищений зубчик часнику та ще раз ретельно перемішайте. Додайте до овочевої маси спецій.

4

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Висипте борошно до овочевої маси, знову перемішайте тісто для оладок до однорідної маси. Вимішуйте ретельно, щоб борошно не залишилось сухим в тісті.

5

Розігрійте сковорідку на середньому вогні та влийте олії. Смажте кабачкові оладки на гарячій олії по кілька хвилин з кожного боку. Смачного!