Оладки з кабачків ▷ покроковий рецепт кабачкових оладок

Оладки з кабачків: покроковий рецепт -
1 год
4 порції
59 ккал
Як приготувати оладки з кабачків/Смачно24
Одним з найбільш поширених способів приготування кабачків – кабачкові оладки. Тим паче, що кабачкові оладки – одна з найпростіших страв, яку може повторити будь-яка господиня. Смачно 24 пропонує вам приготувати кабачкові оладки вдома за нашим рецептом. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Зелена цибуля
1 пучок
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Кабачок
800 г
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Борошно пшеничне
200 г
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Розпушувач
1 ч. л.
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Кабачок почистіть від шкірки та насіння. Натріть та складіть у миску. Варто обирати молоді овочі, які не мають твердого насіння. Після 10-15 хвилин злийте воду, яка утвориться.
2
У миску з кабачком додайте натерту цибулю та дрібно порізану зелень. Залийте все збитими яйцями та ретельно перемішайте.
3
До борошна додайте чайну ложку розпушувача для тіста. Суміш перемішайте та поступово додайте до кабачків. Смажте оладки на легкому вогні до рум'яності. Кабачкові оладки найкраще смакують зі сметаною та часниковими соусами.
Поради щодо приготування
Якщо кабачки дуже водянисті, то краще за все заздалегідь їх натерти, посипати дрібною сіллю, перемішати й залишити хвилин на 20 в ситі стікати.
Для отримання більш пишних оладок можна додати пару ложок густого йогурту або жирної сметани, а для пікантності, зв'язки, аромату – твердого сиру.
Обсмажувати їх треба на попередньо розігрітій сковороді. Щоб на них відразу ж утворювалася скоринка, швидко обсмажте оладки з кабачків з двох сторін без кришки, а потім залишіть під кришкою на слабкому вогні, щоб вони добре пропеклися (або далі готуйте у духовці).
Досить добре кабачки поєднуються в оладках з гарбузом, морквою, кореневою селерою, солодким перцем, великою кількістю найрізноманітнішої дрібно посіченої зелені.