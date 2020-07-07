Оладки з кабачків ▷ покроковий рецепт кабачкових оладок

Поради щодо приготування

Якщо кабачки дуже водянисті, то краще за все заздалегідь їх натерти, посипати дрібною сіллю, перемішати й залишити хвилин на 20 в ситі стікати.

Для отримання більш пишних оладок можна додати пару ложок густого йогурту або жирної сметани, а для пікантності, зв'язки, аромату – твердого сиру.

Обсмажувати їх треба на попередньо розігрітій сковороді. Щоб на них відразу ж утворювалася скоринка, швидко обсмажте оладки з кабачків з двох сторін без кришки, а потім залишіть під кришкою на слабкому вогні, щоб вони добре пропеклися (або далі готуйте у духовці).

Досить добре кабачки поєднуються в оладках з гарбузом, морквою, кореневою селерою, солодким перцем, великою кількістю найрізноманітнішої дрібно посіченої зелені.