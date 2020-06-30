Омлет без молока класичний – рецепт простий на сковорідці

1

Ретельно помийте курячі яйця, просушіть паперовим рушником та вибийте у невеличку миску. Змішайте яйця вінчиком до однорідної маси.

2

На невеликому вогні розігрійте пательню, щоб вона була гарячою, але не розпеченою. Додайте олію та вершкове масло, злегка змішайте їх між собою.

3

Вилийте яєчну масу на сковорідку, посоліть та поперчіть, накрийте кришкою і смажте 4 хвилини.

4

Помийте свіжі листочки базиліку або іншої зелені, посипте ними готову страву. Смачного!