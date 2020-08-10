Омлет в духовці: рецепт, як приготувати пишний омлет

Як приготувати омлет в духовці: рецепт -
25 хв
1 порція
160 ккал
Рецепт омлету в духовці/Смачно24
Омлет приготований в духовці чудово підійде для сніданку. Смачно 24 пропонує вам додати до омлету дрібно нарізану зелень, сухі спеції або часник – смачного!
Інгредієнти
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Молоко
200 мл
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Вершкове масло
20 г
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Яйце
4 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте яйця та просушіть їх паперовим рушником. Вибийте яйця в миску та збийте виделкою.
2
Додайте до яєць молоко та перемішайте до однорідної маси. Посоліть та поперчіть яєчну суміш за смаком.
3
Змастіть вершковим маслом форму для випікання омлету та вилийте яєчну суміш.
4
Запікайте омлет у духовці 30 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!