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Як приготувати омлет в духовці: рецепт -

25 хв

1 порція

160 ккал

0 / 5
Омлет в духовці: рецепт, як приготувати пишний омлет

Рецепт омлету в духовці/Смачно24

Омлет приготований в духовці чудово підійде для сніданку. Смачно 24 пропонує вам додати до омлету дрібно нарізану зелень, сухі спеції або часник – смачного!

Інгредієнти

для страви

  • Молоко

    200 мл

  • Вершкове масло

    20 г

  • Яйце

    4 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте яйця та просушіть їх паперовим рушником. Вибийте яйця в миску та збийте виделкою.

2

Додайте до яєць молоко та перемішайте до однорідної маси. Посоліть та поперчіть яєчну суміш за смаком.

3

Змастіть вершковим маслом форму для випікання омлету та вилийте яєчну суміш.

4

Запікайте омлет у духовці 30 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!

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