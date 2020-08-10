Омлет в духовці: рецепт, як приготувати пишний омлет

1

Ретельно помийте яйця та просушіть їх паперовим рушником. Вибийте яйця в миску та збийте виделкою.

2

Додайте до яєць молоко та перемішайте до однорідної маси. Посоліть та поперчіть яєчну суміш за смаком.

3

Змастіть вершковим маслом форму для випікання омлету та вилийте яєчну суміш.

4

Запікайте омлет у духовці 30 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!