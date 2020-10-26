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Опеньки мариновані на зиму – перевірений рецепт -

3 год

1 порція

85 ккал

0 / 5
Опеньки мариновані на зиму – рецепт приготування опеньків

Як приготувати мариновані опеньки/Смачно24

Мариновані грибочки чудово смакують зі свіжою цибулькою, зеленню та овочами. Смачно 24 підготував для вас перевірений рецепт консервації на зиму – гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    мл

  • Гриби

    1 л

  • Духмяний перець

    2-3 шт.

  • Лаврові листки

    2 шт.

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сіль

    1 ч. л.

  • Оцет

    50 мл

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте гриби водою, почистіть та відваріть. Викладіть охолоджені опеньки в літрову банку, поміж грибами покладіть лавровий лист, духмяний перець.

2

Посипте гриби цукром, сіллю, влийте оцту та залийте водою.

3

Стерилізуйте гриби 20-25 хвилин, закрийте кришкою та переверніть верх дном. Накрийте заготовку рушником та охолоджуйте. Зберігайте консервацію у прохолодному місці. Смачного!

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