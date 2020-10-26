Опеньки мариновані на зиму – рецепт приготування опеньків

Опеньки мариновані на зиму – перевірений рецепт -
3 год
1 порція
85 ккал
Як приготувати мариновані опеньки/Смачно24
Мариновані грибочки чудово смакують зі свіжою цибулькою, зеленню та овочами. Смачно 24 підготував для вас перевірений рецепт консервації на зиму – гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Вода
мл
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Гриби
1 л
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Духмяний перець
2-3 шт.
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Лаврові листки
2 шт.
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Цукор
1 ст. л.
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Сіль
1 ч. л.
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Оцет
50 мл
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте гриби водою, почистіть та відваріть. Викладіть охолоджені опеньки в літрову банку, поміж грибами покладіть лавровий лист, духмяний перець.
2
Посипте гриби цукром, сіллю, влийте оцту та залийте водою.
3
Стерилізуйте гриби 20-25 хвилин, закрийте кришкою та переверніть верх дном. Накрийте заготовку рушником та охолоджуйте. Зберігайте консервацію у прохолодному місці. Смачного!