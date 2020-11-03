Опеньки мариновані на зиму – рецепт, як приготувати опеньки вдома

1

Ретельно помиті гриби відваріть у підсоленій воді до готовності.

2

Цибулю та болгарський перець почистіть від лушпиння та плодоніжок, наріжте соломкою та тушкуйте на малому вогні.

3

Додайте до овочів гриби, спеції та оцет – перемішайте та влийте томатну пасту. Ще трохи проваріть заготовку.

4

Розкладіть гриби з овочами у півлітрові банки та стерилізуйте заготовку на зиму протягом години. Закрийте кришками та переверніть догори дном. Вкрийте гриби на зиму теплим рушником та охолоджуйте при кімнатній температурі.

5

Готову консервацію з опеньок зберігайте в прохолодному темному місці. Смачного!