24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Рецепти заготовок Консервація Домашній рецепт маринованих опеньків – смакота на зиму

Домашній рецепт маринованих опеньків – смакота на зиму -

4 год

6 порцій

142 ккал

0 / 5
Опеньки мариновані на зиму – рецепт, як приготувати опеньки вдома

Як приготувати мариновані опеньки на зиму/Смачно24

Якщо вам кажуть, що консервація грибів це довго та не смачно – не вірте! Смачно 24 підготував для вас простий рецепт консервації на зиму, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Болгарський перець

    2 кг

  • Гриби

    3 л

  • Цибуля ріпчаста

    1 кг

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Томатна паста

    350 г

  • Оцет

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помиті гриби відваріть у підсоленій воді до готовності.

2

Цибулю та болгарський перець почистіть від лушпиння та плодоніжок, наріжте соломкою та тушкуйте на малому вогні.

3

Додайте до овочів гриби, спеції та оцет – перемішайте та влийте томатну пасту. Ще трохи проваріть заготовку.

4

Розкладіть гриби з овочами у півлітрові банки та стерилізуйте заготовку на зиму протягом години. Закрийте кришками та переверніть догори дном. Вкрийте гриби на зиму теплим рушником та охолоджуйте при кімнатній температурі.

5

Готову консервацію з опеньок зберігайте в прохолодному темному місці. Смачного!

Консервація Овочеві закуски Рецепти заготовок Закуски

Схожі рецепти

Класичний рецепт аджики на зиму

Ну хто ж не любить аджику, правда ж?! Такий пікантний і водночас ніжний смак помідорів, перцю та моркви з легенькими нотками чілі. Ммм... смакота. Заготуйте аджику на зиму разом з нами та ласуйте нею із задоволенням протягом сезону.

3 год

20 порцій

Консервація

Новини кулінарії

Ідеї для оформлення солодкого столу на Геловін 2020

Цікаві підбірки

Ідеї для оформлення напоїв на Геловін 2020

Цікаві підбірки

Що подарувати шеф-кухарю: варіанти з фото

Цікаві підбірки

Все про інжир: користь, шкода, як вибирати та їсти

Про продукт

Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт

Шкільне харчування від Євгена Клопотенка: нові страви у меню

Le Cordon Bleu

Останні рецепти

Голубці з картоплі та гречки – смачний домашній рецепт Покрокове приготування домашніх голубців з картоплі та гречки

3 год

8 порцій

Українська
Сінабони – рецепт булочок з корицею Покрокове приготування булочок з корицею

45 хв

12 порцій

Американська
Рецепт голубців з тертої картоплі – смачно, як у бабусі Покрокове приготування голубців з тертої картоплі

3 год

8 порцій

Українська