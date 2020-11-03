Опеньки мариновані на зиму – рецепт, як приготувати опеньки вдома

Домашній рецепт маринованих опеньків – смакота на зиму -
4 год
6 порцій
142 ккал
Як приготувати мариновані опеньки на зиму/Смачно24
Якщо вам кажуть, що консервація грибів це довго та не смачно – не вірте! Смачно 24 підготував для вас простий рецепт консервації на зиму, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Болгарський перець
2 кг
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Гриби
3 л
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Цибуля ріпчаста
1 кг
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Мелений чорний перець
за смаком
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Сіль
за смаком
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Томатна паста
350 г
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Оцет
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помиті гриби відваріть у підсоленій воді до готовності.
2
Цибулю та болгарський перець почистіть від лушпиння та плодоніжок, наріжте соломкою та тушкуйте на малому вогні.
3
Додайте до овочів гриби, спеції та оцет – перемішайте та влийте томатну пасту. Ще трохи проваріть заготовку.
4
Розкладіть гриби з овочами у півлітрові банки та стерилізуйте заготовку на зиму протягом години. Закрийте кришками та переверніть догори дном. Вкрийте гриби на зиму теплим рушником та охолоджуйте при кімнатній температурі.
5
Готову консервацію з опеньок зберігайте в прохолодному темному місці. Смачного!