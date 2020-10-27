Овочеве рагу з баклажанами – простий рецепт домашнього рагу

1

Ретельно помийте всі овочі, просушіть паперовим рушником та почистіть від шкірки й лушпиння. Цибулю наріжте кубиком та обсмажте на сковорідці з олією. Моркву натріть на грубій тертці та додайте до цибулі – обсмажте до золотистої скоринки.

2

Кабачок та баклажан наріжте кубиками, помідори бланшуйте, зніміть шкірку та наріжте на шматочки.

3

З’єднайте всі інгредієнти у каструлі та долийте води. Додайте спецій, цукру та тушкуйте овочеве рагу до готовності під кришкою на маленькому вогні. Наріжте свіжу зелень та подавайте до столу. Смачного!