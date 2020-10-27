Овочеве рагу з баклажанами – простий рецепт домашнього рагу

Рецепт овочевого рагу з баклажанами – рецепт -
45 хв
6 порцій
189 ккал
Як приготувати овочеве рагу на обід з баклажанами/Смачно24
Швидка та надзвичайно корисна страва – рагу, яку обожнюють, мабуть, усі. Овочеве рагу з баклажанами можна подавати як до риби, так і до м’яса.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Баклажан
2 шт.
-
Зелень (улюблена)
за смаком
-
Кабачок
2 шт.
-
Цибуля ріпчаста
2 шт.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
2 шт.
-
Помідор
8 шт.
-
Цукор
за смаком
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте всі овочі, просушіть паперовим рушником та почистіть від шкірки й лушпиння. Цибулю наріжте кубиком та обсмажте на сковорідці з олією. Моркву натріть на грубій тертці та додайте до цибулі – обсмажте до золотистої скоринки.
2
Кабачок та баклажан наріжте кубиками, помідори бланшуйте, зніміть шкірку та наріжте на шматочки.
3
З’єднайте всі інгредієнти у каструлі та долийте води. Додайте спецій, цукру та тушкуйте овочеве рагу до готовності під кришкою на маленькому вогні. Наріжте свіжу зелень та подавайте до столу. Смачного!