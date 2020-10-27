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Рецепт овочевого рагу з баклажанами – рецепт -

45 хв

6 порцій

189 ккал

0 / 5
Овочеве рагу з баклажанами – простий рецепт домашнього рагу

Як приготувати овочеве рагу на обід з баклажанами/Смачно24

Швидка та надзвичайно корисна страва – рагу, яку обожнюють, мабуть, усі. Овочеве рагу з баклажанами можна подавати як до риби, так і до м’яса.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Баклажан

    2 шт.

  • Зелень (улюблена)

    за смаком

  • Кабачок

    2 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    2 шт.

  • Помідор

    8 шт.

  • Цукор

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте всі овочі, просушіть паперовим рушником та почистіть від шкірки й лушпиння. Цибулю наріжте кубиком та обсмажте на сковорідці з олією. Моркву натріть на грубій тертці та додайте до цибулі – обсмажте до золотистої скоринки.

2

Кабачок та баклажан наріжте кубиками, помідори бланшуйте, зніміть шкірку та наріжте на шматочки.

3

З’єднайте всі інгредієнти у каструлі та долийте води. Додайте спецій, цукру та тушкуйте овочеве рагу до готовності під кришкою на маленькому вогні. Наріжте свіжу зелень та подавайте до столу. Смачного!

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