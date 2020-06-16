Домашнє овочеве рагу з кабачками без цибулі: рецепт -
45 хв
4 порції
60 ккал
Смачне домашнє овочеве рагу з кабачком/Смачно24
Приготоване вами рагу з різноманітних овочів підійде як для буденного столу, так і для святкового. Домашнє овочеве рагу чудово смакує з печеним м’ясом, рибкою або свіжо випеченим хрустким хлібом. Рагу можна готувати як зі свіжих овочів, так і з заморожених, а це означає, що ласувати цією універсальною стравою можна цілий рік.
Приготуйте овочеве рагу разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Білокачана капуста
400 г
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Вода
300 мл
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Кабачок
1 шт.
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Картопля
4 шт.
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Олія соняшникова
3 ст. л.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
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Петрушка (зелень)
за смаком
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Помідор
3 шт.
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Сіль
за смаком
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Томатна паста
2 ст. л.
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Часник
1 зубчик
Рецепт приготування
1
Помийте та почистьте кабачок від шкірки, розріжте його навпіл та наріжте середньої товщини шматочками. Так само наріжте моркву, яку попередньо теж потрібно помити та почистити від шкірки.
2
Білокачанну капусту насічіть гострим ножем дрібно-дрібно, щоб вона не була твердою в рагу. Бланшуйте помідори, зніміть з них шкірку та видаліть насіння. М'якуш помідорів наріжте в окрему тарілку.
3
Добре помийте картоплю, почистьте від шкірки та наріжте напівкільцями.
4
На розігрітій сковорідці з олією пасеруйте моркву та кабачок близько 8-10 хвилин. Додайте до овочів картоплю та капусту та тушіть ще 5 хвилин. Всипте в сковорідку помідори та томатну пасту – ретельно вимішайте всі овочі, тушкуйте їх 10-15 хвилин.
5
Посоліть та поперчіть овочі в сковорідці, дрібно наріжте петрушку та додайте до рагу. Злегка перемішайте та подавайте до столу. Смачного!