24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Другі страви Овочеві котлети Рецепт овочевих котлет в духовці

Рецепт овочевих котлет в духовці -

45 хв

4 порції

290 ккал

0 / 5
Овочеві котлети в духовці: рецепт з цвітної капусти і броколі

Як приготувати овочеві котлети/Смачно24

Овочеві котлети за рецептом Смачно 24 чудово підійдуть для всієї родини, як на обід, так і на вечерю. Вони достатньо дієтичні, легко засвоюються та сприяють втраті зайвої ваги.

Читайте також Рецепт запечених овочевих котлет з картоплі та грибів

Інгредієнти

для страви

  • Броколі

    1 качан

  • Зелень (улюблена)

    1 пучок

  • Картопля

    3 шт.

  • Крохмаль

    1 ст. л.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Борошно пшеничне

    1 ст. л.

  • Вівсяні пластівці

    100 г

  • Оливкова олія

    3 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Цвітна капуста

    1 качан

  • Часник

    2 зубчики

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та відваріть до готовності у підсоленій воді. Відварену картоплю охолодіть та натріть на грубій тертці.

2

Моркву помийте, просушіть паперовим рушником, почистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці. Почистіть часник від лушпиння та подрібніть. З цибулі зніміть лушпиння та наріжте дрібним кубиком.

3

Ретельно помийте зелень, висушіть на паперовому рушнику та подрібніть. 

4

Броколі та цвітну капусту замочіть у злегка підсоленій воді на 10 хвилин. Розділіть капусту та броколі на суцвіття, викладіть на скляну тарілку, налийте 3 ст. л води та відправте в мікрохвильовку  на 3-5 хвилин. Після цього подрібніть овочі у блендері в однорідну масу.

5

У великій мисці змішайте всі підготовлені овочі, додайте спецій, часник, зелень та цибулю – перемішайте. Вибийте в овочеву масу яйце, додайте вівсяні пластівці та борошно – перемішайте.

6

Змочіть руки водою та сформуйте котлети. Викладіть їх на деко змащене олією та запікайте при 200 градусах 20 хвилин. Не забудьте перевернути котлети, щоб вони рівномірно запеклись з обох сторін. Смачного!

Другі страви Овочеві котлети

Схожі рецепти

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування

Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви

Котлети з гарбуза: покроковий рецепт

Корисні котлети з гарбузом, які сподобаються Вашій родині!

1 год 10 хв

3 порції

Другі страви

Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування

Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви

Новини кулінарії

Прості салати з зеленої цибулі: недорогі рецепти

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Святкові салати з буряка: смачні і недорогі рецепти

Вітамінні салати

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Вітамінні салати

Швидкі та корисні салати з полуниці: рецепти на будь-який смак

Вітамінні салати

Останні рецепти

Домашнє морозиво на молоці: покроковий рецепт Для того, аби поласувати морозивом, не обов'язково треба йти в магазин, адже морозиво можна зробити вдома. Як приготувати смачне домашнє морозиво

30 хв

5 порцій

Морозиво
Консервована вишня в желе: смачний рецепт на зиму Покрокове приготування вишні в желе на зиму

14 год

2 порції

Варення з вишні
Готуємо сирний пиріг з лаваша та малини: рецепт Покрокове приготування пирога з лаваша та сиру і ягід

3 год

4 порції

Другі страви