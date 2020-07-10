Овочеві котлети в духовці: рецепт з цвітної капусти і броколі

1

Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та відваріть до готовності у підсоленій воді. Відварену картоплю охолодіть та натріть на грубій тертці.

2

Моркву помийте, просушіть паперовим рушником, почистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці. Почистіть часник від лушпиння та подрібніть. З цибулі зніміть лушпиння та наріжте дрібним кубиком.

3

Ретельно помийте зелень, висушіть на паперовому рушнику та подрібніть.

4

Броколі та цвітну капусту замочіть у злегка підсоленій воді на 10 хвилин. Розділіть капусту та броколі на суцвіття, викладіть на скляну тарілку, налийте 3 ст. л води та відправте в мікрохвильовку на 3-5 хвилин. Після цього подрібніть овочі у блендері в однорідну масу.

5

У великій мисці змішайте всі підготовлені овочі, додайте спецій, часник, зелень та цибулю – перемішайте. Вибийте в овочеву масу яйце, додайте вівсяні пластівці та борошно – перемішайте.

6

Змочіть руки водою та сформуйте котлети. Викладіть їх на деко змащене олією та запікайте при 200 градусах 20 хвилин. Не забудьте перевернути котлети, щоб вони рівномірно запеклись з обох сторін. Смачного!