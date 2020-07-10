Овочеві котлети в духовці: рецепт з цвітної капусти і броколі

Рецепт овочевих котлет в духовці -
45 хв
4 порції
290 ккал
Як приготувати овочеві котлети/Смачно24
Овочеві котлети за рецептом Смачно 24 чудово підійдуть для всієї родини, як на обід, так і на вечерю. Вони достатньо дієтичні, легко засвоюються та сприяють втраті зайвої ваги.
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Інгредієнти
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Броколі
1 качан
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Зелень (улюблена)
1 пучок
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Картопля
3 шт.
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Крохмаль
1 ст. л.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
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Борошно пшеничне
1 ст. л.
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Вівсяні пластівці
100 г
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Оливкова олія
3 ст. л.
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Сіль
за смаком
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Цвітна капуста
1 качан
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Часник
2 зубчики
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та відваріть до готовності у підсоленій воді. Відварену картоплю охолодіть та натріть на грубій тертці.
2
Моркву помийте, просушіть паперовим рушником, почистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці. Почистіть часник від лушпиння та подрібніть. З цибулі зніміть лушпиння та наріжте дрібним кубиком.
3
Ретельно помийте зелень, висушіть на паперовому рушнику та подрібніть.
4
Броколі та цвітну капусту замочіть у злегка підсоленій воді на 10 хвилин. Розділіть капусту та броколі на суцвіття, викладіть на скляну тарілку, налийте 3 ст. л води та відправте в мікрохвильовку на 3-5 хвилин. Після цього подрібніть овочі у блендері в однорідну масу.
5
У великій мисці змішайте всі підготовлені овочі, додайте спецій, часник, зелень та цибулю – перемішайте. Вибийте в овочеву масу яйце, додайте вівсяні пластівці та борошно – перемішайте.
6
Змочіть руки водою та сформуйте котлети. Викладіть їх на деко змащене олією та запікайте при 200 градусах 20 хвилин. Не забудьте перевернути котлети, щоб вони рівномірно запеклись з обох сторін. Смачного!