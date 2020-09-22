24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт запечених овочевих котлет з картоплі та грибів

Рецепт запечених овочевих котлет з картоплі та грибів -

45 хв

6 порцій

85 ккал

0 / 5
Овочеві котлети з картоплі та грибів – рецепт котлет в духовці

Як приготувати овочеві котлети в духовці/Смачно24

Такі котлети не є затратними по інгредієнтах і при їх правильному приготуванні виходять смачними та корисними. Спробуйте приготувати цю страву разом зі Смачно 24 і насолоджуйтеся її ніжним і соковитим смаком.

Інгредієнти

для страви

  • Гриби

    150 г

  • Зелень (улюблена)

    за смаком

  • Картопля

    500 г

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    200 г

  • Сметана

    150 мл

  • Сіль

    за смаком

  • Твердий сир

    100 г

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте картоплю та моркву – відваріть. Натріть овочі на грубій тертці. Сир тремо на дрібній тертці.

2

Підсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте потерті на грубій тертці шампіньйони та готуйте до готовності. Залишаємо до охолодження. Більшу частину засмажки додаємо до картоплі.  А до тієї, що залишилась додаємо сметану і трошки тушкуємо. Тоді можна збити блендером до однорідності соусу.

3

До перетертої картоплі й інших складових  додаємо яйце, спеції, зелень. Все ретельно перемішуємо. Формуємо котлети та складаємо на  застелене пергаментом деко чи змащену олією форму.

4

Відправляємо в розігріту до 180° С духовку на 25 хв. Готовим котлетам дайте трошки відійти, а тоді викладіть на тарілку. Зверху поливаємо соусом або подаємо окремо. Смакують як в теплому вигляді так і в холодному.
 

Українська кухня Другі страви Кухні світу Овочеві котлети Пісні страви Інші

Схожі рецепти

Теплий салат з гарбузом і грушею: простий рецепт

Цікавий рецепт з гарбуза, який здивує ваших близьких та збереже фігуру

25 хв

4 порції

Пісні страви

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Новини кулінарії

Відомі найкращі 15 ресторанів України 2020: повний список переможців

Шеф-кухарі

10 найпопулярніших сирів у світі

Про продукт

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Пісний салат з авокадо: швидкий рецепт Покрокове приготування пісного салату

15 хв

4 порції

Пісні страви
Рецепт баклажанів зі смаком білих грибів Покрокове приготування смажених баклажанів зі смаком грибів

30 хв

2 порції

Овочеві закуски
Рецепт закуски з кабачків та сиру Проста та смачна закуска для будь-якої події!

40 хв

10 порцій

Овочеві закуски