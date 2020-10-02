Овочевий соус Хогао – рецепт Ектора Хіменеса-Браво

1

Ретельно помийте помідор, бланшуйте у кип’ятку та зніміть шкірку. Наріжте помідор дрібним кубиком.

2

Почистіть цибулю, дрібно наріжте та перекладіть в мисочку. Зелену цибулю помийте, просушіть паперовим рушником та наріжте. Часник почистіть від лушпиння та дрібно поріжте.

3

Болгарський перець помийте, видаліть серединку і зернятка та наріжте дрібним кубиком. З’єднайте всі порізані інгредієнти у мисочці та перемішайте. Посоліть та додайте олії.

4

На розігрітій сковорідці підсмажте всі інгредієнти окрім томатної пасти на середньому вогні.

5

Коли овочі стануть злегка м’якими, додайте томатну пасту та підсмажте соус ще 3 хвилини. Смачного!