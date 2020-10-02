Овочевий соус Хогао – рецепт Ектора Хіменеса-Браво

Овочевий соус Хогао за рецептом Ектора Хіменеса-Браво -
25 хв
4 порції
85 ккал
Як приготувати соус Хогао/Смачно24
Популярний шеф-кухар та ресторатор – Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачного класичного соусу Хогао.
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Готовий соус можна зберігати у холодильнику до 2 тижнів. Соус Хогао чудово смакує з овочевими стравами, м’ясом, яйцями та ще його можна використовувати як заправку до супів. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Болгарський перець
50 г
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Зелена цибуля
100 г
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Цибуля ріпчаста
100 г
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Олія соняшникова
1 ч. л.
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Помідор
200 г
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Томатна паста
1 ч. л.
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Часник
1 зубчик
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте помідор, бланшуйте у кип’ятку та зніміть шкірку. Наріжте помідор дрібним кубиком.
2
Почистіть цибулю, дрібно наріжте та перекладіть в мисочку. Зелену цибулю помийте, просушіть паперовим рушником та наріжте. Часник почистіть від лушпиння та дрібно поріжте.
3
Болгарський перець помийте, видаліть серединку і зернятка та наріжте дрібним кубиком. З’єднайте всі порізані інгредієнти у мисочці та перемішайте. Посоліть та додайте олії.
4
На розігрітій сковорідці підсмажте всі інгредієнти окрім томатної пасти на середньому вогні.
5
Коли овочі стануть злегка м’якими, додайте томатну пасту та підсмажте соус ще 3 хвилини. Смачного!