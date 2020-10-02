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Овочевий соус Хогао за рецептом Ектора Хіменеса-Браво -

25 хв

4 порції

85 ккал

0 / 5
Овочевий соус Хогао – рецепт Ектора Хіменеса-Браво

Як приготувати соус Хогао/Смачно24

Популярний шеф-кухар та ресторатор – Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачного класичного соусу Хогао.

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Готовий соус можна зберігати у холодильнику до 2 тижнів. Соус Хогао чудово смакує з овочевими стравами, м’ясом, яйцями та ще його можна використовувати як заправку до супів. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для соусу

  • Болгарський перець

    50 г

  • Зелена цибуля

    100 г

  • Цибуля ріпчаста

    100 г

  • Олія соняшникова

    1 ч. л.

  • Помідор

    200 г

  • Томатна паста

    1 ч. л.

  • Часник

    1 зубчик

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте помідор, бланшуйте у кип’ятку та зніміть шкірку. Наріжте помідор дрібним кубиком.

2

Почистіть цибулю, дрібно наріжте та перекладіть в мисочку. Зелену цибулю помийте, просушіть паперовим рушником та наріжте. Часник почистіть від лушпиння та дрібно поріжте.

3

Болгарський перець помийте, видаліть серединку і зернятка та наріжте дрібним кубиком. З’єднайте всі порізані інгредієнти у мисочці та перемішайте. Посоліть та додайте олії.

4

На розігрітій сковорідці підсмажте всі інгредієнти окрім томатної пасти на середньому вогні.

5

Коли овочі стануть злегка м’якими, додайте томатну пасту та підсмажте соус ще 3 хвилини. Смачного!

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