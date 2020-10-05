Палюшки з картоплі – простий рецепт від бабусі

Палюшки з картоплі – рецепт від бабусі -
3 год
4 порції
409 ккал
Як приготувати палюшки з картоплі, як у бабусі/Смачно24
Палюшки з картоплі – справжня страва з дитинства, яку нам готували наші бабусі та мами. Смачно 24 підготував для вас рецепт смачних та швидких у приготуванні палюшок з картоплі. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Картопля
10-12 шт.
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Крохмаль
1-2 ст. л.
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Борошно пшеничне
1-2 склянки
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Сіль
за смаком
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Яйце
1-2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте та почистіть картоплю від шкірки. Розріжте її на дві частини та відваріть до готовності у підсоленій воді.
2
Злийте воду, відварену картоплю розімніть та поставте охолоджуватись.
3
Охолоджену картоплю ще раз розімніть або перекрутіть через м’ясорубку.
4
Вибийте до картоплі яйця, всипте борошна та трішки крохмалю за бажанням. Замісіть еластичне тісто з картоплі.
5
Наберіть воду у велику каструлю, доведіть її до кипіння та посоліть.
6
Розкачайте тісто на палюшки у велику ковбаску, наріжте шматочками та кожен з них руками сформуйте в невеличку ковбаску розміром в мізинець.
7
Відваріть палюшки у киплячій воді, як тільки вони спливуть на поверхню проваріть ще 2-3 хвилини та зціджуйте.
8
Готові палюшки подавайте з вершковим маслом та сметанкою Смачного!