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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Палюшки з картоплі – рецепт від бабусі

Палюшки з картоплі – рецепт від бабусі -

3 год

4 порції

409 ккал

0 / 5
Палюшки з картоплі – простий рецепт від бабусі

Як приготувати палюшки з картоплі, як у бабусі/Смачно24

Палюшки з картоплі – справжня страва з дитинства, яку нам готували наші бабусі та мами. Смачно 24 підготував для вас рецепт смачних та швидких у приготуванні палюшок з картоплі. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Картопля

    10-12 шт.

  • Крохмаль

    1-2 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    1-2 склянки

  • Сіль

    за смаком

  • Яйце

    1-2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте та почистіть картоплю від шкірки. Розріжте її на дві частини та відваріть до готовності у підсоленій воді.

2

Злийте воду, відварену картоплю розімніть та поставте охолоджуватись.

3

Охолоджену картоплю ще раз розімніть або перекрутіть через м’ясорубку.

4

Вибийте до картоплі яйця, всипте борошна та трішки крохмалю за бажанням. Замісіть еластичне тісто з картоплі.

5

Наберіть воду у велику каструлю, доведіть її до кипіння та посоліть.

6

Розкачайте тісто на палюшки у велику ковбаску, наріжте шматочками та кожен з них руками сформуйте в невеличку ковбаску розміром в мізинець.

7

Відваріть палюшки у киплячій воді, як тільки вони спливуть на поверхню проваріть ще 2-3 хвилини та зціджуйте.

8

Готові палюшки подавайте з вершковим маслом  та сметанкою Смачного!

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