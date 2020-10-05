Палюшки з картоплі – простий рецепт від бабусі

1

Ретельно помийте та почистіть картоплю від шкірки. Розріжте її на дві частини та відваріть до готовності у підсоленій воді.

2

Злийте воду, відварену картоплю розімніть та поставте охолоджуватись.

3

Охолоджену картоплю ще раз розімніть або перекрутіть через м’ясорубку.

4

Вибийте до картоплі яйця, всипте борошна та трішки крохмалю за бажанням. Замісіть еластичне тісто з картоплі.

5

Наберіть воду у велику каструлю, доведіть її до кипіння та посоліть.

6

Розкачайте тісто на палюшки у велику ковбаску, наріжте шматочками та кожен з них руками сформуйте в невеличку ковбаску розміром в мізинець.

7

Відваріть палюшки у киплячій воді, як тільки вони спливуть на поверхню проваріть ще 2-3 хвилини та зціджуйте.

8

Готові палюшки подавайте з вершковим маслом та сметанкою Смачного!