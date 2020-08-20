Панна котта: класичний рецепт італійського десерту -
5 год
4 порції
189 ккал
Панна котта – популярний італійський десерт з вершків, молока, цукру та ванілі. Ніжна структура десерту закохає вас з першого шматочка, а соковиті ягоди додадуть панна котті ще більш ароматного та солодкого смаку.
Інгредієнти
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Желатин в пластинах
4 шт.
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Полуниця
200 г
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Лимон
1 шт.
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Молоко
100 мл
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Цукор
80 г
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Вершки 33%
400 мл
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Стручок ванілі
2 шт.
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Чорниця
100 г
Рецепт приготування
1
Пластини желатину замочіть в холодній воді до набухання.
2
Обережно розріжте стручки ванілі на дві половини та лезом ножа вийміть серединку. Використані стручки ванілі не викидайте.
3
Помийте лимон та натріть на дрібній терці цедру. Вичавіть сік з лимону.
4
300 мл вершків з’єднайте з цедрою та соком лимона. Додайте молоко,цукор, стручки ванілі та її м’якоть, і варіть на слабкому вогні 15 хвилин. Стручок ванілі витягніть.
5
Набухший желатин витягніть з води та додайте до молочної суміші. Помішуйте до повного його розчинення.
6
Охолодіть каструлю з молочним кремом в холодній воді та постійно її помішуйте.
7
Молочний крем має повністю охолодитися.
8
100 грам вершків збийте міксером в густу піну та обережно з’єднайте її з молочним охолодженим кремом.
9
Готову панна котту розлийте по формочкам та поставте в холодильник на 4 години.
10
Перед подачею опустіть формочки з десертом в гарячу воду на кілька секунд, щоб панна котта краще виймалася. Викладіть панна котту на презентаційний посуд та задекоруйте дрібно нарізаною полуницею та чорницею. Смачного!