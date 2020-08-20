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Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Панна котта: класичний рецепт італійського десерту

Панна котта: класичний рецепт італійського десерту -

5 год

4 порції

189 ккал

0 / 5
Панна котта: класичний рецепт італійського десерту панна котта

Панна котта – популярний італійський десерт з вершків, молока, цукру та ванілі. Ніжна структура десерту закохає вас з першого шматочка, а соковиті ягоди додадуть панна котті ще більш ароматного та солодкого смаку.

Інгредієнти

для десерту

  • Желатин в пластинах

    4 шт.

  • Полуниця

    200 г

  • Лимон

    1 шт.

  • Молоко

    100 мл

  • Цукор

    80 г

  • Вершки 33%

    400 мл

  • Стручок ванілі

    2 шт.

  • Чорниця

    100 г

Рецепт приготування

1

Пластини желатину замочіть в холодній воді до набухання.

2

Обережно розріжте стручки ванілі на дві половини та лезом ножа вийміть серединку. Використані стручки ванілі не викидайте.

3

Помийте лимон та натріть на дрібній терці цедру. Вичавіть сік з лимону.

4

300 мл вершків з’єднайте з цедрою та соком лимона. Додайте молоко,цукор, стручки ванілі та її м’якоть, і варіть на слабкому вогні 15 хвилин. Стручок ванілі витягніть.

5

Набухший желатин витягніть з води та додайте до молочної суміші. Помішуйте до повного його розчинення.

6

Охолодіть каструлю з молочним кремом в холодній воді та постійно її помішуйте.

7

Молочний крем має повністю охолодитися.

8

100 грам вершків збийте міксером в густу піну та обережно з’єднайте її з молочним охолодженим кремом.

9

Готову панна котту розлийте по формочкам та поставте в холодильник на 4 години.

10

Перед подачею опустіть формочки з десертом в гарячу воду на кілька секунд, щоб панна котта краще виймалася. Викладіть панна котту на презентаційний посуд та задекоруйте дрібно нарізаною полуницею та чорницею. Смачного!

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