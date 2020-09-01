Панкейки на молоці – рецепт пухких домашніх панкейків

Рецепт пухких панкейків вдома -
45 хв
2 порції
554 ккал
Як приготувати панкейки/Смачно24
Спробуйте приготувати пухкі панкейки вдома за рецептом Смачно 24. Найкраще подавати панкейки до столу гарячими, рясно змастіть їх вершковим маслом або полийте кленовим сиропом. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Олія соняшникова
2 ст. л.
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Молоко
250 мл
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Борошно пшеничне
120 г
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Цукор
30 г
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Сода
1/2 ч. л.
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Сіль
3 г
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно збийте яйце з цукром та сіллю за допомогою міксера до пишної піни.
2
Тонкою цівкою влийте половину молока до яєчної маси та поступово додавайте просіяне борошно, щоб не було грудочок. Влийте другу половину молока та решту борошна – вимішайте тісто до однорідної консистенції.
3
Погасіть соду, додайте в тісто та влийте соняшникову олію – ретельно збийте масу. Залишіть тісто для панкейків на 10-15 хвилин.
4
Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям, змажте її тонким шаром вершкового масла та смажте панкейки до золотистої скоринки з обох сторін. Смачного!