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Смачно 24 Кухні світу Американська кухня Рецепт пухких панкейків вдома

Рецепт пухких панкейків вдома -

45 хв

2 порції

554 ккал

0 / 5
Панкейки на молоці – рецепт пухких домашніх панкейків

Як приготувати панкейки/Смачно24

Спробуйте приготувати пухкі панкейки вдома за рецептом Смачно 24. Найкраще подавати панкейки до столу гарячими, рясно змастіть їх вершковим маслом або полийте кленовим сиропом. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Молоко

    250 мл

  • Борошно пшеничне

    120 г

  • Цукор

    30 г

  • Сода

    1/2 ч. л.

  • Сіль

    3 г

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно збийте яйце з цукром та сіллю за допомогою міксера до пишної піни.

2

Тонкою цівкою влийте половину молока до яєчної маси та поступово додавайте просіяне борошно, щоб не було грудочок. Влийте другу половину молока та решту борошна – вимішайте тісто до однорідної консистенції.

3

Погасіть соду, додайте в тісто та влийте соняшникову олію – ретельно збийте масу. Залишіть тісто для панкейків на 10-15 хвилин.

4

Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям, змажте її тонким шаром вершкового масла та смажте панкейки до золотистої скоринки з обох сторін. Смачного!

Американська кухня Кухні світу

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