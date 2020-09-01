Панкейки на молоці – рецепт пухких домашніх панкейків

1

Ретельно збийте яйце з цукром та сіллю за допомогою міксера до пишної піни.

2

Тонкою цівкою влийте половину молока до яєчної маси та поступово додавайте просіяне борошно, щоб не було грудочок. Влийте другу половину молока та решту борошна – вимішайте тісто до однорідної консистенції.

3

Погасіть соду, додайте в тісто та влийте соняшникову олію – ретельно збийте масу. Залишіть тісто для панкейків на 10-15 хвилин.

4

Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям, змажте її тонким шаром вершкового масла та смажте панкейки до золотистої скоринки з обох сторін. Смачного!