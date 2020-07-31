Паштел-де-ната вдома: рецепт португальських тістечок

Як приготувати паштел-де-ната вдома: рецепт -
50 хв
6 порцій
198 ккал
Рецепт паштел-де-ната/Смачно24
Десерт “Паштел-де-ната” родом з Португалії. Він готується надзвичайно швидко, а смакує наче з вишуканого ресторану. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Борошно пшеничне
200 г
-
Вершкове масло
100 г
-
Сіль
за смаком
-
Холодна вода
5 ст. л.
-
Кориця (палички)
за смаком
-
Мелена куркума
за смаком
-
Молоко
250 г
-
Борошно пшеничне
30 г
-
Цукор
250 г
-
Цукрова пудра
за смаком
-
Цедра лимону
за смаком
-
Яєчний жовток
3-4 шт.
Рецепт приготування
1
Холодне масло з’єднайте з борошном і сіллю. Щоб масло краще змішувалося, натріть його на тертці.
2
Додайте до суміші холодну воду та швидко замісіть тісто, розкачайте його та скрутіть в рулет.
3
Наріжте тісто шматками шириною 1,5-2 см та розкладіть у форми. Відправте все в холодильник на кілька годин.
4
Для приготування крему з’єднайте борошно з частиною молока, а його залишок доведіть до кипіння – додайте до суміші з борошна.
5
Приготуйте цукровий сироп з цукру та спецій, тонкою цівкою введіть його до тіста та додайте жовтки. Заваріть крем на маленькому вогні та перетріть через сито.
6
Розлийте крем по формочках з тістом та посипте зверху цукровою пудрою. Випікайте десерт при температурі 220 градусів 15 хвилин. Смачного!