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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Як приготувати паштел-де-ната вдома: рецепт

Як приготувати паштел-де-ната вдома: рецепт -

50 хв

6 порцій

198 ккал

0 / 5
Паштел-де-ната вдома: рецепт португальських тістечок

Рецепт паштел-де-ната/Смачно24

Десерт “Паштел-де-ната” родом з Португалії. Він готується надзвичайно швидко, а смакує наче з вишуканого ресторану. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для тіста

  • Борошно пшеничне

    200 г

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сіль

    за смаком

  • Холодна вода

    5 ст. л.

для крему

  • Кориця (палички)

    за смаком

  • Мелена куркума

    за смаком

  • Молоко

    250 г

  • Борошно пшеничне

    30 г

  • Цукор

    250 г

  • Цукрова пудра

    за смаком

  • Цедра лимону

    за смаком

  • Яєчний жовток

    3-4 шт.

Рецепт приготування

1

Холодне масло з’єднайте з борошном і сіллю. Щоб масло краще змішувалося, натріть його на тертці.

2

Додайте до суміші холодну воду та швидко замісіть тісто, розкачайте його та скрутіть в рулет.

3

Наріжте тісто шматками шириною 1,5-2 см та розкладіть у форми. Відправте все в холодильник на кілька годин.

4

Для приготування крему з’єднайте борошно з частиною молока, а його залишок доведіть до кипіння – додайте до суміші з борошна.

5

Приготуйте цукровий сироп з цукру та спецій, тонкою цівкою введіть його до тіста та додайте жовтки. Заваріть крем на маленькому вогні та перетріть через сито.

6

Розлийте крем по формочках з тістом та посипте зверху цукровою пудрою. Випікайте десерт при температурі 220 градусів 15 хвилин. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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