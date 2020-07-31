Паштел-де-ната вдома: рецепт португальських тістечок

1

Холодне масло з’єднайте з борошном і сіллю. Щоб масло краще змішувалося, натріть його на тертці.

2

Додайте до суміші холодну воду та швидко замісіть тісто, розкачайте його та скрутіть в рулет.

3

Наріжте тісто шматками шириною 1,5-2 см та розкладіть у форми. Відправте все в холодильник на кілька годин.

4

Для приготування крему з’єднайте борошно з частиною молока, а його залишок доведіть до кипіння – додайте до суміші з борошна.

5

Приготуйте цукровий сироп з цукру та спецій, тонкою цівкою введіть його до тіста та додайте жовтки. Заваріть крем на маленькому вогні та перетріть через сито.

6

Розлийте крем по формочках з тістом та посипте зверху цукровою пудрою. Випікайте десерт при температурі 220 градусів 15 хвилин. Смачного!