Паштет з курячої печінки: простий рецепт приготування -
40 хв
12 порцій
110 ккал
Як приготувати паштет з курячої печінки вдома/Смачно 24
У приготуванні цього паштету декілька нюансів: готова закуска має бути дуже ніжною та без крупинок. Погодьтеся, набагато смачніше, коли паштет доведений до стану мусу і просто тане у роті.
Приготувавши ваш ідеальний паштет з курячої печінки вдома, не забудьте про хороший хліб. Для справжнього французького перекусу Смачно 24 радить хрумкий багет або цільнозерновий хліб щойно з печі.
Інгредієнти
-
Куряча печінка
1 кг
-
Цибуля ріпчаста
3 шт.
-
Олія соняшникова
3 ст. л.
-
Молоко
500 мл
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Вершки 20%
400 мл
-
Вершкове масло
100 г
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Печінку промийте холодною водою та очистіть від жилок. Якщо трапляється печінка із зеленим мішечком або такого ж кольору плямою, безжально викидайте у відро: жовч – ворог паштету. Промите перекладіть в миску, залийте молоком і залиште на годину: молоко витягне з продукту все зайве та шкідливе.
2
Цибулю наріжте півкільцями. Розігрійте в пательні на середньому вогні олію, додайте третину вершкового масла. Закиньте цибулю до пательні та обсмажуйте до м’якості.
3
Печінку промийте від молока. Додайте до цибулі. Обсмажте 20 – 30 хвилин на середньому вогні, регулярно помішуючи.
4
Зменшуйте вогонь і вливайте вершки: вони мають практично повністю покрити вміст пательні. Випарюйте вершки наполовину – на це піде хвилин п'ятнадцять. Тільки після цього посоліть і поперчіть. Вимикайте вогонь і дайте охолонути.
5
Перемеліть печінкову суміш у блендері, додавши вершкове масло.
6
Перекладіть паштет в зручну посудину – найкраще підійде глиняний горщик. Залиште готову закуску в холодильнику на ніч.
Поради щодо приготування
Печінку для паштету вибирайте охолоджену. Із замороженої теж можна приготувати непоганий паштет, але потрібної ніжності у ньому не буде.
Схожі рецепти
Новини кулінарії
Останні рецепти
20 хв
2 порції
45 хв
1 порція
15 хв
2 порції