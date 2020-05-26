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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Паштет з курячої печінки: простий рецепт приготування

Паштет з курячої печінки: простий рецепт приготування -

40 хв

12 порцій

110 ккал

0 / 5

Як приготувати паштет з курячої печінки вдома/Смачно 24

У приготуванні цього паштету декілька нюансів: готова закуска має бути дуже ніжною та без крупинок. Погодьтеся, набагато смачніше, коли паштет доведений до стану мусу і просто тане у роті.

Приготувавши ваш ідеальний паштет з курячої печінки вдома, не забудьте про хороший хліб. Для справжнього французького перекусу Смачно 24 радить хрумкий багет або цільнозерновий хліб щойно з печі.

Інгредієнти

для паштету

  • Куряча печінка

    1 кг

  • Цибуля ріпчаста

    3 шт.

  • Олія соняшникова

    3 ст. л.

  • Молоко

    500 мл

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Вершки 20%

    400 мл

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Печінку промийте холодною водою та очистіть від жилок. Якщо трапляється печінка із зеленим мішечком або такого ж кольору плямою, безжально викидайте у відро: жовч – ворог паштету. Промите перекладіть в миску, залийте молоком і залиште на годину: молоко витягне з продукту все зайве та шкідливе.

2

Цибулю наріжте півкільцями. Розігрійте в пательні на середньому вогні олію, додайте третину вершкового масла. Закиньте цибулю до пательні та обсмажуйте до м’якості.

3

Печінку промийте від молока. Додайте до цибулі. Обсмажте 20 – 30 хвилин на середньому вогні, регулярно помішуючи.

4

Зменшуйте вогонь і вливайте вершки: вони мають практично повністю покрити вміст пательні. Випарюйте вершки наполовину – на це піде хвилин п'ятнадцять. Тільки після цього посоліть і поперчіть. Вимикайте вогонь і дайте охолонути.

5

Перемеліть печінкову суміш у блендері, додавши вершкове масло.

6

Перекладіть паштет в зручну посудину – найкраще підійде глиняний горщик. Залиште готову закуску в холодильнику на ніч.

Поради щодо приготування

Печінку для паштету вибирайте охолоджену. Із замороженої теж можна приготувати непоганий паштет, але потрібної ніжності у ньому не буде.

Французька кухня Кухні світу Паштет Закуски

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