Паштет з печінки яловичини – рецепт в домашніх умовах

1

Яловичу печінку помийте водою, розріжте на невеликі шматочки та подрібніть до однорідної маси в блендері.

2

Цибулю почистіть від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте кубиком. Моркву помийте, просушіть паперовим рушником та почистіть від шкірки. Натріть моркву на грубій тертці та підсмажте на сковорідці з олією до золотистої скоринки. Додайте спецій за смаком.

3

В чашу блендера додайте овочеву засмажку, сало та печінку – ретельно подрібніть всі інгредієнти до однорідної консистенції. Посоліть та поперчіть масу, вибийте яйце та влийте вершки. Ретельно перемішайте суміш ложкою та дайте “відпочити” кілька хвилин.

4

Підготуйте деко для випікання паштету: змастіть його вершковим маслом або застеліть дно пергаментом для випікання. Обережно вилийте масу на деко, розрівняйте ложкою або силіконовою лопаткою.

5

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте паштет 45-50 хвилин до готовності. Охолодіть готовий паштет в деко, перекладіть його на тарілку та подавайте з хрусткими скибочками хліба. Смачного!