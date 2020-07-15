Пастила з яблук без цукру: рецепт корисної яблучної пастили

Як приготувати пастилу з яблук без цукру: рецепт -
10 год
10 порцій
79 ккал
Як приготувати пастилу/Смачно24
Приготуйте вдома яблучну пастилу за рецептом Смачно 24 та смакуйте корисним смаколиком без цукру всією сім'єю.
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо яблука водою, зрізаємо шкірку та видаляємо серцевину. Нарізаємо яблука на шматочки та викладаємо у каструлю.
2
Налийте до яблук воду та ставимо на вогонь. Помішуйте яблука, щоб під час варки вони не прикипіли до дна каструлі.
3
Як тільки яблука зм'якли зніміть їх з вогню, якщо у каструлі залишилась рідина – злийте її. Перебийте блендером яблука в пюре.
4
Викладіть на деко для випікання пергамент та вилийте на неї яблучну масу. Сушіть пастилу в духовці близько 10 годин при 100 градусах. Скрутіть готову пастилу в рулетик та подавайте до столу. Смачного!