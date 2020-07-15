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Як приготувати пастилу з яблук без цукру: рецепт -

10 год

10 порцій

79 ккал

0 / 5
Пастила з яблук без цукру: рецепт корисної яблучної пастили

Як приготувати пастилу/Смачно24

Приготуйте вдома яблучну пастилу за рецептом Смачно 24 та смакуйте корисним смаколиком без цукру всією сім'єю. 

Інгредієнти

для страви

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо яблука водою, зрізаємо шкірку та видаляємо серцевину. Нарізаємо яблука на шматочки та викладаємо у каструлю.

2

Налийте до яблук воду та ставимо на вогонь. Помішуйте яблука, щоб під час варки вони не прикипіли до дна каструлі.

3

Як тільки яблука зм'якли зніміть їх з вогню, якщо у каструлі залишилась рідина – злийте її. Перебийте блендером яблука в пюре.

4

Викладіть на деко для випікання пергамент та вилийте на неї яблучну масу. Сушіть пастилу в духовці близько 10 годин при 100 градусах. Скрутіть готову пастилу в рулетик та подавайте до столу. Смачного!

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