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Рецепт пастили з ягід без цукру -

8 год

10 порцій

85 ккал

0 / 5
Рецепт пастили з ягід: з полуниці, малини, вишні, смородини

Як приготувати пастилу вдома/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт надзвичайно смачної та корисної пастили, яку ви з легкістю можете приготувати для рідних вдома.

Інгредієнти

для страви

  • Ягоди на вибір (малина, полуниця, чорниця, чорна смородина)

    2 кг

  • Мелена кориця

    за смаком

  • Мед

    за смаком

  • Яблука

    2 кг

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте яблука, зніміть шкірку та видаліть серединки. Наріжте яблука шматочками та протушкуйте з невеликою кількістю води.

2

Злийте воду, яблука збийте блендером до однорідного стану.

3

Ягоди помийте, посушіть на паперовому рушнику та видаліть хвостики. Додайте всі ягоди до яблук та знову збийте блендером.

4

Додайте до ягідного пюре мед та корицю за смаком.

5

Викладіть пюре на деко застелене пергаментом та сушіть пастилу в духовці 5-6 годин при температурі 40-60 градусів. Смачного!

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