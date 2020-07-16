1

Ретельно помийте яблука, зніміть шкірку та видаліть серединки. Наріжте яблука шматочками та протушкуйте з невеликою кількістю води.

2

Злийте воду, яблука збийте блендером до однорідного стану.

3

Ягоди помийте, посушіть на паперовому рушнику та видаліть хвостики. Додайте всі ягоди до яблук та знову збийте блендером.

4

Додайте до ягідного пюре мед та корицю за смаком.

5

Викладіть пюре на деко застелене пергаментом та сушіть пастилу в духовці 5-6 годин при температурі 40-60 градусів. Смачного!