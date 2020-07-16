Рецепт пастили з ягід без цукру -
8 год
10 порцій
85 ккал
Як приготувати пастилу вдома/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас рецепт надзвичайно смачної та корисної пастили, яку ви з легкістю можете приготувати для рідних вдома.
Інгредієнти
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Ягоди на вибір (малина, полуниця, чорниця, чорна смородина)
2 кг
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Мелена кориця
за смаком
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Мед
за смаком
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Яблука
2 кг
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте яблука, зніміть шкірку та видаліть серединки. Наріжте яблука шматочками та протушкуйте з невеликою кількістю води.
2
Злийте воду, яблука збийте блендером до однорідного стану.
3
Ягоди помийте, посушіть на паперовому рушнику та видаліть хвостики. Додайте всі ягоди до яблук та знову збийте блендером.
4
Додайте до ягідного пюре мед та корицю за смаком.
5
Викладіть пюре на деко застелене пергаментом та сушіть пастилу в духовці 5-6 годин при температурі 40-60 градусів. Смачного!