24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт печінкового торту з курячої печінки

Рецепт печінкового торту з курячої печінки -

50 хв

6 порцій

186 ккал

0 / 5

Смачний рецепт печінкового торта з курячої печінки/Смачно24

Печінковий торт популярний ще з радянських часів. Хто саме придумав випікати з печінки коржі та вперше перемастив їх начинкою – невідомо. Проте, ця страва й досі не втрачає своєї популярності у господинь. Печінковий торт готують чи не на кожне свято, а його ситні шматочки швидко розбирають гості зі столів.

Смачно 24 пропонує вам приготувати цей торт з ніжних шарів печінки за нашим рецептом!

Інгредієнти

для страви

  • Куряча печінка

    600 г

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Майонез

    200 г

  • Олія соняшникова

    3 ст. л.

  • Молоко

    1 склянка

  • Морква

    2 шт.

  • Борошно пшеничне

    1 склянка

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    6 зубчиків

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте курячу печінку водою, видаліть прожилки та розріжте на половину. Подрібніть курячу печінку блендером до однорідної маси. Якщо у вас не має блендера, ви можете використати м’ясорубку. Додайте до перебитої печінки молоко та яйця – знову перебийте блендером. Ретельно перемішайте печінкову масу ложкою та влийте соняшникової олії.

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Невеликими частинами всипте борошно до печінкової маси та перемішуйте її вінчиком. 

3

Почистьте цибулю від лушпиння, помийте та натріть на дрібній терці. Пюре з цибулі та сік вилийте до печінкової маси, перемішайте. Додайте солі та перцю, і знову перемішайте.

4

Смажте печінкові млинці з обох сторін до золотавої скоринки, приблизно по 3 хвилини кожен.

5

Почистьте часник, вичавіть його в глибоку тарілку та додайте майонезу. Перемішайте соус для печінкового торта виделкою. Відваріть до готовності почищену моркву та натріть на грубій терці. Відваріть в підсоленій воді до готовності яйця, почистьте їх від шкарлупи та відділіть білок від жовтка. Білком ми будемо начиняти печінковий торт, а жовтком задекоруємо торт.

6

Щоб сформувати печінковий торт візьміть плоску тарілку, викладіть на неї перший печінковий млинець, намажте його соусом з майонезу та часнику, викладіть на нього трішки моркви. Накрийте зверху іншим печінковим млинцем, який теж змажте соусом, але цього разу вже додайте яєчний білок. Знову накрийте печінковим млинцем. І так шар за шаром, чергуємо печінкові млинці та начинки з моркви та білка.

7

Печінковий торт повинен постояти в холодильнику кілька годин, щоб шари просочились соусом. Смачного!

Українська кухня Кухні світу

Схожі рецепти

Рецепт приготування хумуса: швидко та корисно

Чудовий рецепт смачної закуски!

45 хв

4 порції

близького Сходу

Рецепт приготування хумусу в мультиварці

Легкий рецепт приготування пікантної закуски

4 год

2 порції

близького Сходу

Спагеті з кабачків: смачний домашній рецепт

Як приготувати спагеті з кабачків для легкої вечері

35 хв

8 порцій

Італійська

Гратен з кабачків: рецепт

Спробуйте овочеву запіканку під сирною хрусткою скоринкою!

1 год

9 порцій

Французька

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Цікаві підбірки

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Шеф-кухарі

Останні рецепти

Гарбузова каша з пшоном: рецепт Гарбуз і пшоно – ідеальне поєднання для приготування смачної та поживної страви

50 хв

4 порції

Другі страви
Лагман: класичний рецепт приготування Покрокова інструкція приготування ситної страви з м'яса і локшини

2 год

6 порцій

близького Сходу
Цезар з лососем: легкий рецепт салату Покрокове приготування салату Цезар з копченим лососем

30 хв

3 порції

Салати з рибою