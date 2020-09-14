Рецепт печінкового торту з курячої печінки -
50 хв
6 порцій
186 ккал
Смачний рецепт печінкового торта з курячої печінки/Смачно24
Печінковий торт популярний ще з радянських часів. Хто саме придумав випікати з печінки коржі та вперше перемастив їх начинкою – невідомо. Проте, ця страва й досі не втрачає своєї популярності у господинь. Печінковий торт готують чи не на кожне свято, а його ситні шматочки швидко розбирають гості зі столів.
Смачно 24 пропонує вам приготувати цей торт з ніжних шарів печінки за нашим рецептом!
Інгредієнти
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Куряча печінка
600 г
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Майонез
200 г
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Олія соняшникова
3 ст. л.
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Молоко
1 склянка
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Морква
2 шт.
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Борошно пшеничне
1 склянка
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Сіль
за смаком
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Часник
6 зубчиків
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте курячу печінку водою, видаліть прожилки та розріжте на половину. Подрібніть курячу печінку блендером до однорідної маси. Якщо у вас не має блендера, ви можете використати м’ясорубку. Додайте до перебитої печінки молоко та яйця – знову перебийте блендером. Ретельно перемішайте печінкову масу ложкою та влийте соняшникової олії.
2
Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Невеликими частинами всипте борошно до печінкової маси та перемішуйте її вінчиком.
3
Почистьте цибулю від лушпиння, помийте та натріть на дрібній терці. Пюре з цибулі та сік вилийте до печінкової маси, перемішайте. Додайте солі та перцю, і знову перемішайте.
4
Смажте печінкові млинці з обох сторін до золотавої скоринки, приблизно по 3 хвилини кожен.
5
Почистьте часник, вичавіть його в глибоку тарілку та додайте майонезу. Перемішайте соус для печінкового торта виделкою. Відваріть до готовності почищену моркву та натріть на грубій терці. Відваріть в підсоленій воді до готовності яйця, почистьте їх від шкарлупи та відділіть білок від жовтка. Білком ми будемо начиняти печінковий торт, а жовтком задекоруємо торт.
6
Щоб сформувати печінковий торт візьміть плоску тарілку, викладіть на неї перший печінковий млинець, намажте його соусом з майонезу та часнику, викладіть на нього трішки моркви. Накрийте зверху іншим печінковим млинцем, який теж змажте соусом, але цього разу вже додайте яєчний білок. Знову накрийте печінковим млинцем. І так шар за шаром, чергуємо печінкові млинці та начинки з моркви та білка.
7
Печінковий торт повинен постояти в холодильнику кілька годин, щоб шари просочились соусом. Смачного!