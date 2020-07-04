Печиво Кавові зерна – рецепт пісного печива Лізи Глінської

1

Перебийте блендером банан з цукром до консистенції пюре. Розігрійте кокосову олію, влийте до бананової маси та знову перебийте блендером.

2

Перекладіть готову бананову масу в глибоку миску та додайте всі сухі інгредієнти: борошно, каву, розпушувач і просіяне через дрібне сито какао. Замісіть еластичне тісто для печива, сформуйте печиво розміром у волоський горіх.

3

Викладіть на деко для випікання сформовані кульки, мокрим ножем зробіть смужку по центру печива.

4

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 15-18 хвилин до готовності. Смачного!