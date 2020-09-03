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Персикове варення: рецепт легкого приготування -

2 год

5 порцій

217 ккал

0 / 5
Персикове варення – рецепт варення з персиків на зиму

Рецепт приготування варення з персиків є досить легким, проте результат виходить дуже смачним та ароматним. Персикове варення бурштинового кольору з цілими фруктовими часточками пасуватиме як до літніх сніданків, так і до зимових частувань.

Інгредієнти

  • Ванільний цукор

    10 г

  • Вода

    200 мл

  • Лимонна кислота

    1 ч. л.

  • Персики

    1 кг

  • Цукор

    1,2 кг

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте персики. Якщо вам попався сорт із волохатою шкіркою, скористайся для цієї процедури щіточкою.

2

Опустіть персики в окріп на 10 секунд, а потім відразу дістаньте і перекладіть в ємність із холодною водою, в яку перед тим потрібно додати 0,5 ч. ложки лимонної кислоти. Витягніть фрукти з води та очистіть від шкірки.

3

Приготуйте сироп. Для цього насипте цукор у воду, перемішайте та доведіть до кипіння. Шумівкою зніміть зверху утворену піну.

4

Персики потім розріжте на часточки та очистіть від кісточок. Опустіть фрукти в киплячий сироп, доведіть до кипіння й зніміть з вогню. Залиште після цього персики до повного охолодження на 6 годин.

5

Знову поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть варення з персиків приблизно 30 хвилин.

6

Перед закінченням варіння додайте 0,5 ч. ложки лимонної кислоти, ваніль та обережно перемішайте.

7

Готове варення з персиків розлийте по підготовлених стерилізованих банках і закатайте. Переверніть банки, укутайте традиційно ковдрою та залиште до повного охолодження.

Поради щодо приготування

Для відбору свіжих та "здорових" фруктів пропонуємо спочатку дізнатись декілька порад.

По-перше, для приготування варення з персиків краще вибирати фрукти жовтого кольору, які є в міру стиглими, але не дуже м'якими. Адже переспілі продукти в процесі готування можуть розваритися й перетворити ваше варення з персиків на джем або кашу.

По-друге, врахуйте, що перед приготуванням персики навіть із гладкою, не волохатою шкіркою потрібно очищати. Інакше під час варіння шкірка обов'язково відокремиться від м'якоті й створить зайве несмачне "лахміття" у вашому десерті.

По-третє, у варення з персиків бажано додавати лимонну кислоту, щоб воно добре  зберігалося протягом зими й не зацукровувалося.

Консервовані персики Консервація Рецепти заготовок

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