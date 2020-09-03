Персикове варення – рецепт варення з персиків на зиму

Персикове варення: рецепт легкого приготування -
2 год
5 порцій
217 ккал
Рецепт приготування варення з персиків є досить легким, проте результат виходить дуже смачним та ароматним. Персикове варення бурштинового кольору з цілими фруктовими часточками пасуватиме як до літніх сніданків, так і до зимових частувань.
Інгредієнти
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Ванільний цукор
10 г
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Вода
200 мл
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Лимонна кислота
1 ч. л.
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Персики
1 кг
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Цукор
1,2 кг
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте персики. Якщо вам попався сорт із волохатою шкіркою, скористайся для цієї процедури щіточкою.
2
Опустіть персики в окріп на 10 секунд, а потім відразу дістаньте і перекладіть в ємність із холодною водою, в яку перед тим потрібно додати 0,5 ч. ложки лимонної кислоти. Витягніть фрукти з води та очистіть від шкірки.
3
Приготуйте сироп. Для цього насипте цукор у воду, перемішайте та доведіть до кипіння. Шумівкою зніміть зверху утворену піну.
4
Персики потім розріжте на часточки та очистіть від кісточок. Опустіть фрукти в киплячий сироп, доведіть до кипіння й зніміть з вогню. Залиште після цього персики до повного охолодження на 6 годин.
5
Знову поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть варення з персиків приблизно 30 хвилин.
6
Перед закінченням варіння додайте 0,5 ч. ложки лимонної кислоти, ваніль та обережно перемішайте.
7
Готове варення з персиків розлийте по підготовлених стерилізованих банках і закатайте. Переверніть банки, укутайте традиційно ковдрою та залиште до повного охолодження.
Поради щодо приготування
Для відбору свіжих та "здорових" фруктів пропонуємо спочатку дізнатись декілька порад.
По-перше, для приготування варення з персиків краще вибирати фрукти жовтого кольору, які є в міру стиглими, але не дуже м'якими. Адже переспілі продукти в процесі готування можуть розваритися й перетворити ваше варення з персиків на джем або кашу.
По-друге, врахуйте, що перед приготуванням персики навіть із гладкою, не волохатою шкіркою потрібно очищати. Інакше під час варіння шкірка обов'язково відокремиться від м'якоті й створить зайве несмачне "лахміття" у вашому десерті.
По-третє, у варення з персиків бажано додавати лимонну кислоту, щоб воно добре зберігалося протягом зими й не зацукровувалося.