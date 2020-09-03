Персикове варення – рецепт варення з персиків на зиму

1

Ретельно помийте персики. Якщо вам попався сорт із волохатою шкіркою, скористайся для цієї процедури щіточкою.

2

Опустіть персики в окріп на 10 секунд, а потім відразу дістаньте і перекладіть в ємність із холодною водою, в яку перед тим потрібно додати 0,5 ч. ложки лимонної кислоти. Витягніть фрукти з води та очистіть від шкірки.

3

Приготуйте сироп. Для цього насипте цукор у воду, перемішайте та доведіть до кипіння. Шумівкою зніміть зверху утворену піну.

4

Персики потім розріжте на часточки та очистіть від кісточок. Опустіть фрукти в киплячий сироп, доведіть до кипіння й зніміть з вогню. Залиште після цього персики до повного охолодження на 6 годин.

5

Знову поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть варення з персиків приблизно 30 хвилин.

6

Перед закінченням варіння додайте 0,5 ч. ложки лимонної кислоти, ваніль та обережно перемішайте.

7

Готове варення з персиків розлийте по підготовлених стерилізованих банках і закатайте. Переверніть банки, укутайте традиційно ковдрою та залиште до повного охолодження.