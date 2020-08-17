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Пісна грибна юшка: домашній рецепт -

45 хв

6 порцій

85 ккал

0 / 5
Пісна грибна юшка – домашній рецепт – покрокове приготування

Як приготувати пісну грибну юшку/Смачно24

Легкий рецепт приготування пісної грибної юшки для всієї родини від Смачно 24! Рецепт надзвичайно простий у приготуванні та смакуватиме навіть малим діткам.

Інгредієнти

для страви

  • Картопля

    4 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    2 шт.

  • Петрушка (зелень)

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Сушені білі гриби

    100 г

  • Часник

    за смаком

Рецепт приготування

1

Сушені гриби замочити в холодній воді на кілька годин, щоб вони розмокли. У глибокій каструлі відваріть гриби на маленькому вогні одну годину.

2

На розігрітій сковорідці з олією підсмажте почищену та порізану кубиками картоплю, подрібнену кубиками цибулю і моркву, натерту на тертці.

3

Посоліть, поперчіть суп, додайте духмяний перець, лавровий лист за смаком. Варіть суп ще хвилин 10 і додайте вичавлений через часникодавку та припущений на олії часник та подрібнену зелень. Суп готовий – смачного!

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