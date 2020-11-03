Пісні голубці з гречкою і картоплею – домашній рецепт

Голубці з картоплі та гречки – смачний домашній рецепт -
3 год
8 порцій
189 ккал
Рецепт голубців з картоплі та гречки/Смачно24
Голубці з картоплі та гречки чудово смакують з домашньою сметаною або грибною підливою. Ми впевнені, що саме цей рецепт голубців від Смачно 24 стане вашим улюбленим.
До речі, голубці з картоплі та гречки чудово підійдуть в піст, адже в них немає м’яса.
Інгредієнти
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Білокачана капуста
1 шт.
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Гречка
250 г
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Картопля
2 кг
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Лавровий лист
за смаком
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Цибуля ріпчаста
3-4 шт.
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Олія соняшникова
для смаження
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Мелений чорний перець
за смаком
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Сіль
за смаком
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Часник
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.
2
Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.
3
Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотої скоринки.
4
Картоплю почистіть від шкірки, розріжте на дві половинки та відваріть до готовності у підсоленій воді. Розімніть картоплю в пюре та змастіть смаженою цибулькою.
5
Гречку запарте водою до напівготовності. З’єднайте гречку з пюре, вимішайте масу та начиніть нею листя капусти.
6
Дно каструлі можна викласти листям капусти, щоб не пригоріли голубці. Викладіть голубці в каструлю, покладіть лавровий листок, залийте водою до половини та накрийте кришкою. Готуйте голубці в розігрітій духовці до 180 градусів 60-90 хвилин. Смачного!