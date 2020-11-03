24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Голубці з картоплі та гречки – смачний домашній рецепт

Голубці з картоплі та гречки – смачний домашній рецепт -

3 год

8 порцій

189 ккал

0 / 5
Пісні голубці з гречкою і картоплею – домашній рецепт

Рецепт голубців з картоплі та гречки/Смачно24

Голубці з картоплі та гречки чудово смакують з домашньою сметаною або грибною підливою. Ми впевнені, що саме цей рецепт голубців від Смачно 24 стане вашим улюбленим.

До речі, голубці з картоплі та гречки чудово підійдуть в піст, адже в них немає м’яса.

Інгредієнти

для страви

  • Білокачана капуста

    1 шт.

  • Гречка

    250 г

  • Картопля

    2 кг

  • Лавровий лист

    за смаком

  • Цибуля ріпчаста

    3-4 шт.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.

2

Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.

3

Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотої скоринки.

4

Картоплю почистіть від шкірки, розріжте на дві половинки та відваріть до готовності у підсоленій воді. Розімніть картоплю в пюре та змастіть смаженою цибулькою.

5

Гречку запарте водою до напівготовності. З’єднайте гречку з пюре, вимішайте масу та начиніть нею листя капусти.

6

Дно каструлі можна викласти листям капусти, щоб не пригоріли голубці. Викладіть голубці в каструлю, покладіть лавровий листок, залийте водою до половини та накрийте кришкою. Готуйте голубці в розігрітій духовці до 180 градусів 60-90 хвилин. Смачного!

Українська кухня Другі страви Кухні світу Голубці

Схожі рецепти

Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування

Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви

Пряний мармелад з гарбуза: рецепт

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Новини кулінарії

Ідеї для оформлення солодкого столу на Геловін 2020

Цікаві підбірки

Ідеї для оформлення напоїв на Геловін 2020

Цікаві підбірки

Що подарувати шеф-кухарю: варіанти з фото

Цікаві підбірки

Все про інжир: користь, шкода, як вибирати та їсти

Цікаві підбірки

Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт

Шкільне харчування від Євгена Клопотенка: нові страви у меню

Le Cordon Bleu

Останні рецепти

Сінабони – рецепт булочок з корицею Покрокове приготування булочок з корицею

45 хв

12 порцій

Американська
Рецепт голубців з тертої картоплі – смачно, як у бабусі Покрокове приготування голубців з тертої картоплі

3 год

8 порцій

Українська
Рецепт смачного шоколадного пудингу вдома за 15 хвилин Покрокове приготування шоколадного пудингу вдома

15 хв

4 порції

Десерти без випікання