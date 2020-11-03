Пісні голубці з гречкою і картоплею – домашній рецепт

Рецепт голубців з картоплі та гречки/Смачно24

Голубці з картоплі та гречки чудово смакують з домашньою сметаною або грибною підливою. Ми впевнені, що саме цей рецепт голубців від Смачно 24 стане вашим улюбленим.

До речі, голубці з картоплі та гречки чудово підійдуть в піст, адже в них немає м’яса.