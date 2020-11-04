Пісні голубці з грибами і гречкою – рецепт в домашніх умовах

Голубці з гречкою і грибами – домашній рецепт -
3 год
10 порцій
198 ккал
Як приготувати голубці з гречкою і грибами/Смачно24
Якщо ви ще не куштували голубці з гречки та грибів, мерщій готувати їх разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Білокачана капуста
1 качан
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Гречка
200 г
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Цибуля ріпчаста
4 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Сіль
за смаком
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Спеція базилік (сушений)
за смаком
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Томатний сік
400 мл
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Печериці
500 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.
2
Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.
3
Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотої скоринки.
4
Почистіть гриби, помийте водою та наріжте скибочками або невеликими шматочками. Додайте гриби до цибулі та обсмажте до золотистої скоринки. Посипте улюбленими спеціями та перемішайте начинку.
5
Гречку переберіть, залийте кип’ятком та запарте до напівготовності. Змішайте крупу з овочевою засмажкою та начиніть листки капусти.
6
Викладіть голубці на дно каструлі або скляної жаростійкої миски, залийте томатним соком та накрийте кришкою.
7
Готуйте голубці з грибами та гречкою у розігрітій до 180 градусів духовці близько 60-90 хвилин. Подавайте з сметанкою та дрібно нарізаною зеленню. Смачного!