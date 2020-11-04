24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Голубці з гречкою і грибами – домашній рецепт

Голубці з гречкою і грибами – домашній рецепт -

3 год

10 порцій

198 ккал

0 / 5
Пісні голубці з грибами і гречкою – рецепт в домашніх умовах

Як приготувати голубці з гречкою і грибами/Смачно24

Якщо ви ще не куштували голубці з гречки та грибів, мерщій готувати їх разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Білокачана капуста

    1 качан

  • Гречка

    200 г

  • Цибуля ріпчаста

    4 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Спеція базилік (сушений)

    за смаком

  • Томатний сік

    400 мл

  • Печериці

    500 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.

2

Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.

3

Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотої скоринки.

4

Почистіть гриби, помийте водою та наріжте скибочками або невеликими шматочками. Додайте гриби до цибулі та обсмажте до золотистої скоринки. Посипте улюбленими спеціями та перемішайте начинку.

5

Гречку переберіть, залийте кип’ятком та запарте до напівготовності. Змішайте крупу з овочевою засмажкою та начиніть листки капусти.

6

Викладіть голубці на дно каструлі або скляної жаростійкої миски, залийте томатним соком та накрийте кришкою.

7

Готуйте голубці з грибами та гречкою у розігрітій до 180 градусів духовці близько 60-90 хвилин. Подавайте з сметанкою та дрібно нарізаною зеленню. Смачного!

Українська кухня Другі страви Кухні світу Голубці

Схожі рецепти

Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування

Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви

Пряний мармелад з гарбуза: рецепт

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Новини кулінарії

Ідеї для оформлення солодкого столу на Геловін 2020

Цікаві підбірки

Ідеї для оформлення напоїв на Геловін 2020

Цікаві підбірки

Що подарувати шеф-кухарю: варіанти з фото

Шеф-кухарі

Все про інжир: користь, шкода, як вибирати та їсти

Цікаві підбірки

Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт

Шкільне харчування від Євгена Клопотенка: нові страви у меню

Le Cordon Bleu

Останні рецепти

Рецепт смачної піци на сковорідці за 5 хвилин Покрокове приготування піци на сковорідці

5 хв

4 порції

Піца
Голубці з фаршем – домашній рецепт Покрокове приготування голубців з фаршем

4 год

10 порцій

Українська
Мариновані гливи – рецепт на зиму Покрокове приготування маринованих глив на зиму вдома

3 год

2 порції

Консервація