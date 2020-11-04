Пісні голубці з грибами і гречкою – рецепт в домашніх умовах

1

Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.

2

Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.

3

Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотої скоринки.

4

Почистіть гриби, помийте водою та наріжте скибочками або невеликими шматочками. Додайте гриби до цибулі та обсмажте до золотистої скоринки. Посипте улюбленими спеціями та перемішайте начинку.

5

Гречку переберіть, залийте кип’ятком та запарте до напівготовності. Змішайте крупу з овочевою засмажкою та начиніть листки капусти.

6

Викладіть голубці на дно каструлі або скляної жаростійкої миски, залийте томатним соком та накрийте кришкою.

7

Готуйте голубці з грибами та гречкою у розігрітій до 180 градусів духовці близько 60-90 хвилин. Подавайте з сметанкою та дрібно нарізаною зеленню. Смачного!