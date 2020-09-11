Рецепт пісних вареників з грибами -
1 год 5 хв
4 порції
122 ккал
Готуємо пісні вареники з грибами і картоплею/Смачно24
Пісні страви теж можуть чудово смакувати! Смачно 24 підготував для вас рецепт пісних вареників з картопляною начинкою з грибами та зеленню. Повірте, ви будете взахваті від приготованої страви.
Інгредієнти
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Вода
250 мл
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Гриби
300 г
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Картопля
6 шт.
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Крохмаль
1 ст. л.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Олія соняшникова
1 ч. л.
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Борошно пшеничне
3 склянки
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Сіль
1 дрібка
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Кріп (зелень)
за смаком
Рецепт приготування
1
У глибокій мисці перемішайте крохмаль з двома столовими ложками води, додайте всю воду та ще раз перемішайте до однорідної маси.
2
В окремій мисці просійте борошно, додайте олію та сіль. З’єднайте суміш з борошна з крохмалем та ретельно вимішайте тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та охолодіть в холодильнику дві години.
3
Помийте та почистіть картоплю від шкірки, відваріть до готовності в підсоленій воді та охолодіть. Почистіть цибулю, розріжте на дві половини та підсмажте на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки.
4
Помийте гриби, почистіть від шкірки та дрібно поріжте шматочками. Додайте гриби до цибулі та смажте ще хвилин 5-7.
5
Відварену картоплю розімніть до стану пюре, поперчіть та додайте засмажку з грибів і цибулі, свіжу подрібнену зелень – перемішайте.
6
Тісто викладіть на стіл і розкатайте в дуже тонкий пласт. За допомогою форми або звичайної склянки вирізаємо з тіста круглі заготовки. У центр кожної заготовки кладемо чайну ложку остиглої начинки з картоплі і грибів. Щільно защипіть краї вареника та присипте борошном.
7
У великій каструлі з підсоленою киплячою водою відваріть вареники до готовності 4-5 хвилин. Смачного!