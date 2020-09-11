24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт пісних вареників з грибами

Рецепт пісних вареників з грибами -

1 год 5 хв

4 порції

122 ккал

0 / 5
Пісні вареники з грибами і картоплею – рецепт – як приготувати

Готуємо пісні вареники з грибами і картоплею/Смачно24

Пісні страви теж можуть чудово смакувати! Смачно 24 підготував для вас рецепт пісних вареників з картопляною начинкою з грибами та зеленню. Повірте, ви будете взахваті від приготованої страви. 

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    250 мл

  • Гриби

    300 г

  • Картопля

    6 шт.

  • Крохмаль

    1 ст. л.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    1 ч. л.

  • Борошно пшеничне

    3 склянки

  • Сіль

    1 дрібка

  • Кріп (зелень)

    за смаком

Рецепт приготування

1

У глибокій мисці перемішайте крохмаль з двома столовими ложками води, додайте всю воду та ще раз перемішайте до однорідної маси. 

2

В окремій мисці просійте борошно, додайте олію та сіль. З’єднайте суміш з борошна з крохмалем та ретельно вимішайте тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та охолодіть в холодильнику дві години.

3

Помийте та почистіть картоплю від шкірки, відваріть до готовності в підсоленій воді та охолодіть. Почистіть цибулю, розріжте на дві половини та підсмажте на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки.

4

Помийте гриби, почистіть від шкірки та дрібно поріжте шматочками. Додайте гриби до цибулі та смажте ще хвилин 5-7. 

5

Відварену картоплю розімніть до стану пюре, поперчіть та додайте засмажку з грибів і цибулі, свіжу подрібнену зелень – перемішайте. 

6

Тісто викладіть на стіл і розкатайте в дуже тонкий пласт. За допомогою форми або звичайної склянки вирізаємо з тіста круглі заготовки. У центр кожної заготовки кладемо чайну ложку остиглої начинки з картоплі і грибів. Щільно защипіть краї вареника та присипте борошном.

7

У великій каструлі з підсоленою киплячою водою відваріть вареники до готовності 4-5 хвилин. Смачного!

Українська кухня Кухні світу Пісні страви Інші

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Як правильно варити довгозернистий рис: покроковий рецепт

Секрети правильного приготування ідеального гарніру з довгозернистого рису

45 хв

3 порції

Другі страви

Як правильно варити круглий рис: рецепт

Як зварити рис таким, щоб він смакував кожному? Ми підготували для вас покрокову інструкцію приготування

45 хв

3 порції

Другі страви

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Вітамінні салати

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Ектор Хіменес-Браво

Останні рецепти

Рецепт гарбузового конфітюру від Євгена Клопотенко Покрокове приготування рецепту гарбузового конфітюру від переможця "Мастер Шеф" 5 сезону

35 хв

6 порцій

Консервація
Рецепт приготування Жульєну з грибами Покрокове приготування французької страви Жульєн з грибами

40 хв

4 порції

Французька
Домашній суп Харчо з яловичиною: легкий рецепт Простий рецепт домашнього супу Харчо з м'ясом

3 год

8 порцій

Грузинська