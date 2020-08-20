Пісний морквяний кекс – рецепт з фото від Лізи Глінської

1

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. В глибокій мисці ретельно перемішуємо борошно, розпушувач, цукор, сіль корицю та цедру апельсина.

2

На дрібній тертці натираємо заздалегідь помиту і почищену моркву. В іншій мисці змішуємо моркву, апельсиновий сік, олію і підсмажені на сухій сковорідці волоські горіхи.

3

З’єднуємо суміш з морквою та суміш з борошном та ретельно вимішуємо всі інгредієнти до однорідної консистенції.

4

Змастіть форми для випікання кексу вершковим маслом та присипте борошном. Викладіть масу для кексу в деко для випікання та розрівняйте силіконовою лопаткою.

5

Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте морквяний кекс 50-60 хвилин до готовності.

6

Для приготування глазурі змішайте апельсиновий сік з цукровою пудрою, додайте цедру апельсина та перемішайте. Змастіть цитрусовою глазур'ю гарячий морквяний кекс. Смачного!