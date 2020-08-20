Пісний морквяний кекс – рецепт з фото від Лізи Глінської

Пісний морквяний кекс від Лізи Глінської -
1 год 15 хв
4 порції
230 ккал
Як приготувати домашній пісний морквяний кекс/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас рецепт пісного морквяного кексу від переможниці 3 сезону кулінарного шоу “Мастер Шеф”, талановитого кондитера та автора кулінарних книг – Єлизавети Глінської. Морквяний кекс легкий у приготуванні та не потребує багато часу на випікання. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Апельсиновий сік
60 мл
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Волоські горіхи
150 г
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Олія соняшникова
80 мл
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Мелена кориця
1/3 ч. л.
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Морква
250 г
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Борошно пшеничне
130 г
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Розпушувач
10 г
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Цукор
140 г
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Сіль
1 дрібка
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Цедра апельсина
1 шт.
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Апельсиновий сік
50 мл
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Цукрова пудра
150 г
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Цедра апельсина
1 шт.
Рецепт приготування
1
Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. В глибокій мисці ретельно перемішуємо борошно, розпушувач, цукор, сіль корицю та цедру апельсина.
2
На дрібній тертці натираємо заздалегідь помиту і почищену моркву. В іншій мисці змішуємо моркву, апельсиновий сік, олію і підсмажені на сухій сковорідці волоські горіхи.
3
З’єднуємо суміш з морквою та суміш з борошном та ретельно вимішуємо всі інгредієнти до однорідної консистенції.
4
Змастіть форми для випікання кексу вершковим маслом та присипте борошном. Викладіть масу для кексу в деко для випікання та розрівняйте силіконовою лопаткою.
5
Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте морквяний кекс 50-60 хвилин до готовності.
6
Для приготування глазурі змішайте апельсиновий сік з цукровою пудрою, додайте цедру апельсина та перемішайте. Змастіть цитрусовою глазур'ю гарячий морквяний кекс. Смачного!
Поради щодо приготування
Інгредієнти розраховані на форму для випікання 16х6 см і висотою 5 см.