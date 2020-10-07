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Як приготувати морквяний торт вдома: легкий рецепт -

1 год

6 порцій

167 ккал

0 / 5
Пісний морквяний торт – рецепт приготування в домашніх умовах

Як приготувати пісний морквяний торт/Смачно24

 Пісний морквяний торт смакуватиме дітям та дорослим. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Апельсиновий сік

    1 склянка

  • Ваніль

    за смаком

  • Волоські горіхи

    150 г

  • Олія соняшникова

    8 ст. л.

  • Морква

    150 г

  • Борошно пшеничне

    150 г

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукор

    1 склянка

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Для замішування тіста на морквяний торт підготуйте глибоку миску. Змішайте цукор, олію та апельсиновий сік – перемішайте. 

2

Підсмажте волоські горіхи на сухій сковорідці та подрібніть в блендері. Відкладіть трішки горіхів для декору торта. Помийте та почистіть моркву від шкірки, натріть її на грубій тертці та додайте в миску з соком. Додайте горіхів та ще раз перемішайте.

3

Окремо змішайте борошно, розпушувач і ваніль, додайте до суміші з соком і ретельно перемішайте. Вилийте тісто в форму для випікання. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте морквяний торт 40 хвилин.

4

Готовий торт можна розрізати навпіл і перемастити яблучним пюре за бажанням. Також можна присипати горіхами або цукровою пудрою. Смачного!

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