Як приготувати морквяний торт вдома: легкий рецепт -
1 год
6 порцій
167 ккал
Як приготувати пісний морквяний торт/Смачно24
Пісний морквяний торт смакуватиме дітям та дорослим. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Апельсиновий сік
1 склянка
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Ваніль
за смаком
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Волоські горіхи
150 г
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Олія соняшникова
8 ст. л.
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Морква
150 г
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Борошно пшеничне
150 г
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Розпушувач
1 ч. л.
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Цукор
1 склянка
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Для замішування тіста на морквяний торт підготуйте глибоку миску. Змішайте цукор, олію та апельсиновий сік – перемішайте.
2
Підсмажте волоські горіхи на сухій сковорідці та подрібніть в блендері. Відкладіть трішки горіхів для декору торта. Помийте та почистіть моркву від шкірки, натріть її на грубій тертці та додайте в миску з соком. Додайте горіхів та ще раз перемішайте.
3
Окремо змішайте борошно, розпушувач і ваніль, додайте до суміші з соком і ретельно перемішайте. Вилийте тісто в форму для випікання. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте морквяний торт 40 хвилин.
4
Готовий торт можна розрізати навпіл і перемастити яблучним пюре за бажанням. Також можна присипати горіхами або цукровою пудрою. Смачного!