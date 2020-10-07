1

Для замішування тіста на морквяний торт підготуйте глибоку миску. Змішайте цукор, олію та апельсиновий сік – перемішайте.

2

Підсмажте волоські горіхи на сухій сковорідці та подрібніть в блендері. Відкладіть трішки горіхів для декору торта. Помийте та почистіть моркву від шкірки, натріть її на грубій тертці та додайте в миску з соком. Додайте горіхів та ще раз перемішайте.

3

Окремо змішайте борошно, розпушувач і ваніль, додайте до суміші з соком і ретельно перемішайте. Вилийте тісто в форму для випікання. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте морквяний торт 40 хвилин.

4

Готовий торт можна розрізати навпіл і перемастити яблучним пюре за бажанням. Також можна присипати горіхами або цукровою пудрою. Смачного!