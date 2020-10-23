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Смачно 24 Святкові страви Великий піст Пісний салат з грибами: смачний домашній рецепт

Пісний салат з грибами: смачний домашній рецепт -

40 хв

4 порції

140 ккал

0 / 5
Пісний салат з грибами – покроковий рецепт – пісні страви

Як приготувати пісний салат з грибами/Смачно24

Пісні страви теж можуть бути смачними та ситними, наш рецепт салату саме такий! Смачно 24 підготував для вас рецепт пісного салату з грибами, який смакуватиме кожному члену вашої родини. Для заправки салату ви можете використати пісний майонез або сметану. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для салату

  • Мариновані печериці

    300 г

  • Зелений горошок

    1 банка

  • Зелень (улюблена)

    за смаком

  • Картопля

    5 шт.

  • Майонез

    за смаком

  • Квашений огірок

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Відваріть до готовності картоплю в мундирах, охолодіть та зніміть шкірку. Наріжте картоплю середнім кубиком.

2

Наріжте гриби та квашені огірки дрібним кубиком. Злийте воду з зеленого горошку та викладіть всі інгредієнти в глибоку миску. Помийте свіжу зелень та дрібно наріжте. 

3

Змішайте всі інгредієнти в глибокій салатниці та додайте пісний майонез. Перекладіть салат в презентаційну тарілку та посипте зеленню. Смачного!

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