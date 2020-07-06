Пісний штрудель з вишнею – рецепт приготування з відео

Рецепт штруделя з вишнею -
50 хв
4 порції
139 ккал
Як приготувати пісний штрудель вдома/Смачно24
Приготуйте штрудель з двома начинками для своїх рідних разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Вишня
500 г
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Олія соняшникова
40 мл
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Мелена кориця
2 ч. л.
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Борошно пшеничне
350 г
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Цукор
3 ст. л.
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Тепла вода
50 мл
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Яблука
3 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У глибокій мисці змішайте борошно, цукор, олію і гарячу воду – замісіть однорідне тісто.
2
Помийте і почистіть яблука від шкірки, наріжте дрібними шматочками й посипте корицею. Вишню без кісточок посипте цукром.
3
Деко для випікання змастіть вершковим маслом або застеліть пергаментом для випікання.
4
Готове тісто розділіть на 4 частини, розкачайте та заповніть начинкою. Закрутіть тісто з начинкою та випікайте в розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин.
5
Присипте готовий штрудель цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!
Поради щодо приготування
Як приготувати пісний штрудель – рецепт з відео: