Пісний яблучний пиріг – рецепт закритого пирога з яблуками

1

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У глибокій мисці з’єднайте борошно, сіль і цукор. Зробіть лунку в центрі сухих інгредієнтів та додайте олію і борошно. Ретельно замісіть тісто до однорідної маси та розділіть його на дві частини. Накрийте харчовою плівкою тісто та залиште “відпочити” 30 хвилин.

2

Розкачайте кожну частину тіста та викладіть одну у круглу форму для випікання, діаметр форми 23 см, сформуйте бортики.

3

Помийте та почистіть від шкірки яблука, видаліть серединки. Наріжте яблуками на невеличкі шматочки та змішайте їх з лимонним соком, цукром, корицею, сіллю та борошном у глибокій мисці. Викладіть начинку з яблук на перший шар тіста, змастіть краї водою та накрийте другим шаром тіста.

4

Защипіть краї тіста, зробіть кілька отворів виделкою. За допомогою силіконової щіточки змажте тісто водою та посипте цукром.

5

Розігірйте духовку до 200 градусів та випікайте пісний яблучний пиріг до готовності 25 хвилин. Зменшіть газ до 170 градусів та випікайте пиріг ще близько години. Готовий, випечений пиріг остудіть та подавайте до столу. Смачного!