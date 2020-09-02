Як приготувати піцу кальцоне на сковорідці: рецепт -
4 год 5 хв
4 порції
480 ккал
Рецепт кальцоне на сковорідці/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас рецепт домашньої піци кальцоне на сковорідці, яку виз легкістю зможете приготувати вдома. Начинку для кальцоне можна змінювати за своїм смаком. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Сир Сулугуні
200 г
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Зелена цибуля
10 г
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Кетчуп
4 ст. л.
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Олія соняшникова
2 ст. л.
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Борошно пшеничне
500 г
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Оливки
50 г
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Помідор
2 шт.
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Салямі
200 г
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Квашений огірок
4 шт.
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Сіль
1 ч. л.
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Сухі дріжджі
1 пакетик
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо яйце, сіль, дріжджі та дві столові ложки олії – замішуємо тісто поступово доливаючи теплої води. На приготування тіста вам знадобиться близько однієї склянки теплої води, точна кількість рідини залежить від борошна.
2
Еластичне та однорідне тісто для піци залишіть в теплому місці на дві години, щоб воно відпочило та підійшло.
3
Готове тісто для кальцоне розділіть на 4 частини. Розкачайте тісто в тонкий пласт та змастіть кетчупом не доходячи до країв.
4
На одну половину тіста викладіть дрібно нарізану зелену цибульку, невеликі шматочки салямі або іншої ковбаски, скибочки помідора, кільця оливок та огірків.
5
Натріть сир на піцу та закрийте начинку іншою половиною тіста. Ретельно защепіть краї тіста.
6
Розігрійте сковорідку з олією, викладіть на неї сформоване кальцоне та обсмажуйте піцу з обох боків до готовності. Смачного!