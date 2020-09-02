1

Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо яйце, сіль, дріжджі та дві столові ложки олії – замішуємо тісто поступово доливаючи теплої води. На приготування тіста вам знадобиться близько однієї склянки теплої води, точна кількість рідини залежить від борошна.

2

Еластичне та однорідне тісто для піци залишіть в теплому місці на дві години, щоб воно відпочило та підійшло.

3

Готове тісто для кальцоне розділіть на 4 частини. Розкачайте тісто в тонкий пласт та змастіть кетчупом не доходячи до країв.

4

На одну половину тіста викладіть дрібно нарізану зелену цибульку, невеликі шматочки салямі або іншої ковбаски, скибочки помідора, кільця оливок та огірків.

5

Натріть сир на піцу та закрийте начинку іншою половиною тіста. Ретельно защепіть краї тіста.

6

Розігрійте сковорідку з олією, викладіть на неї сформоване кальцоне та обсмажуйте піцу з обох боків до готовності. Смачного!