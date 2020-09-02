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Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Як приготувати піцу кальцоне на сковорідці: рецепт

Як приготувати піцу кальцоне на сковорідці: рецепт -

4 год 5 хв

4 порції

480 ккал

0 / 5
Піца кальцоне на сковорідці – як приготувати вдома – рецепт

Рецепт кальцоне на сковорідці/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт домашньої піци кальцоне на сковорідці, яку виз легкістю зможете приготувати вдома. Начинку для кальцоне можна змінювати за своїм смаком. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви
  • Сир Сулугуні

    200 г

  • Зелена цибуля

    10 г

  • Кетчуп

    4 ст. л.

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    500 г

  • Оливки

    50 г

  • Помідор

    2 шт.

  • Салямі

    200 г

  • Квашений огірок

    4 шт.

  • Сіль

    1 ч. л.

  • Сухі дріжджі

    1 пакетик

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо яйце, сіль, дріжджі та дві столові ложки олії – замішуємо тісто поступово доливаючи теплої води. На приготування тіста вам знадобиться близько однієї склянки теплої води, точна кількість рідини залежить від борошна.

2

Еластичне та однорідне тісто для піци залишіть в теплому місці на дві години, щоб воно відпочило та підійшло.

3

Готове тісто для кальцоне розділіть на 4 частини. Розкачайте тісто в тонкий пласт та змастіть кетчупом не доходячи до країв.

4

На одну половину тіста викладіть дрібно нарізану зелену цибульку, невеликі шматочки салямі або іншої ковбаски, скибочки помідора, кільця оливок та огірків.

5

Натріть сир на піцу та закрийте начинку іншою половиною тіста. Ретельно защепіть краї тіста.

6

Розігрійте сковорідку з олією, викладіть на неї сформоване кальцоне та обсмажуйте піцу з обох боків до готовності. Смачного!

 

Італійська кухня Кухні світу Піца Випічка

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