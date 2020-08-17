Рецепт класичної піци Маргарита -
45 хв
4 порції
220 ккал
Як приготувати піцу “Маргарита”/Смачно24
Піца – це, мабуть, найулюбленіша їжа, від якої просто не можливо відмовитися. Вже століттями в рецепті піци “Маргарита”, яка є класикою, не змінюється рецептура та інгредієнти.
Смачно 24 підготував для вас рецепт піци “Маргарита” з класичною італійською начинкою. Всі інгредієнти для начинки піци мають бути свіжі та якісні.
Рецепт приготування
1
Заздалегідь приготуйте тісто на піцу. Тоненько розкатайте його, притрусіть борошном та викладіть на форму для випікання. Змастіть тісто кетчупом та рівномірно розрівняйте його ложкою.
2
Натріть сир на грубій тетрці абополамайте шматочками, посипте на тісто. Помийте помідори, наріжте кільцями та викладіть на шар з сиру. Посипте сухими спеціями орегано.
3
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте піцу 20 – 25 хвилин до готовності. Помийте листочки свіжого базиліку та викладіть на готову піцу. Смачного!