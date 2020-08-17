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Смачно 24 Випічка Піца Рецепт класичної піци Маргарита

Рецепт класичної піци Маргарита -

45 хв

4 порції

220 ккал

0 / 5

Як приготувати піцу “Маргарита”/Смачно24

Піца – це, мабуть, найулюбленіша їжа, від якої просто не можливо відмовитися. Вже століттями в рецепті піци “Маргарита”, яка є класикою, не змінюється рецептура та інгредієнти.

Смачно 24 підготував для вас рецепт піци “Маргарита” з класичною італійською начинкою. Всі інгредієнти для начинки піци мають бути свіжі та якісні. 

Інгредієнти

для начинки

  • Сир Моцарела

    200 г

  • Базилік (зелень)

    за смаком

  • Кетчуп

    за смаком

  • Орегано

    за смаком

  • Помідор

    за смаком

Рецепт приготування

1

рецепт піциЗаздалегідь приготуйте тісто на піцу. Тоненько розкатайте його, притрусіть борошном та викладіть на форму для випікання. Змастіть тісто кетчупом та рівномірно розрівняйте його ложкою.

2

піца рецептНатріть сир на грубій тетрці абополамайте шматочками, посипте на тісто. Помийте помідори, наріжте кільцями та викладіть на шар з сиру. Посипте сухими спеціями орегано. 

3

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте піцу 20 – 25 хвилин до готовності. Помийте листочки свіжого базиліку та викладіть на готову піцу. Смачного!

Піца Випічка

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