Як приготувати піцу “Маргарита”/Смачно24

Піца – це, мабуть, найулюбленіша їжа, від якої просто не можливо відмовитися. Вже століттями в рецепті піци “Маргарита”, яка є класикою, не змінюється рецептура та інгредієнти.

Смачно 24 підготував для вас рецепт піци “Маргарита” з класичною італійською начинкою. Всі інгредієнти для начинки піци мають бути свіжі та якісні.