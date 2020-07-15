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Смачно 24 Випічка Піца Рецепт смачної піци на сковорідці за 5 хвилин

Рецепт смачної піци на сковорідці за 5 хвилин -

5 хв

4 порції

250 ккал

0 / 5

Рецепт швидкої піци на сковорідці/Смачно24

Якщо ви обожнюєте піцу, але у вас не має достатньо часу на її приготування – Смачно 24 підготував для вас швидкий рецепт цього смаколика на сковорідці.

Піца на сковорідці готується дуже швидко, вам потрібно на її приготування всього 5 хвилин. Начинками для неї можуть бути ваші найулюбленіші продукти. Тому обирайте з чим буде піца та гайда готувати разом з нами!

Інгредієнти

для тіста

  • Майонез

    4 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    9 ст. л.

  • Сметана

    4 ст. л.

  • Яйце

    2 шт.

для начинки

  • Варено-копчена ковбаска

    100 г

  • Базилік (зелень)

    за смаком

  • Помідор

    1 шт.

  • Твердий сир

    50 г

Рецепт приготування

1

Щоб приготувати тісто для піци, змішайте сметану, майонез та яйця у глибокій мисці. Борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте просіяне борошно в миску з іншими інгредієнтами та ретельно вимішайте піцу. Сковорідку для смаження коржа прогрійте та змастіть олією. Вилийте готове тісто в сковорідку та починайте викладати начинку.

2

Поріжте ковбаску, можна додати та шинку невеликими шматочками та викладіть на тісто. Помідор помийте, поріжте кільцями та теж додайте до піци. Натріть твердий сир на грубій терці та рясно посипте зверху на піцу і накрийте кришкою.

3

Готуємо піцу на маленькому вогні під кришкою 5 хвилин. Зніміть кришку, викладіть на готову піцу свіжі листочки базиліку. Смачного!

Піца Випічка

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