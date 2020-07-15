Рецепт швидкої піци на сковорідці/Смачно24

Якщо ви обожнюєте піцу, але у вас не має достатньо часу на її приготування – Смачно 24 підготував для вас швидкий рецепт цього смаколика на сковорідці.

Піца на сковорідці готується дуже швидко, вам потрібно на її приготування всього 5 хвилин. Начинками для неї можуть бути ваші найулюбленіші продукти. Тому обирайте з чим буде піца та гайда готувати разом з нами!