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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт пюре з зеленого горошку на вершках

Рецепт пюре з зеленого горошку на вершках -

25 хв

4 порції

142 ккал

0 / 5
Пюре із зеленого горошку з вершками: рецепт

Як приготувати пюре з зеленого горошку/Смачно24

Якщо ви ще не куштували пюре з зеленого горошку, не гайте часу, хутчіш приготуйте цей надзвичайно смачний гарнір вдома. Рецепт приготування простий та швидкий, для пюре можна використовувати як морожений горошок так і свіжий.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви
  • Зелений горошок

    500 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Вершки

    100 мл

  • Вершкове масло

    50 г

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Розігрійте невелику каструлю з вершковим маслом. Всипте горошок в каструлю та підсмажте до хвилини, якщо він свіжий та 4-5 хвилин – заморожений.

2

Влийте до горошку 1 склянку води, накрийте кришкою та тушкуйте 8-10 хвилин на маленькому вогні.

3

Посоліть та поперчіть горошок за смаком, додайте вершків та перемішайте. Як тільки вершки почнуть закипати, зніміть горошок з вогню.

4

Подрібніть горошок у вершках за допомогою ручного блендера в пюре. Подавайте зелений горошок з рибним стейком або курятиною. Смачного!

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