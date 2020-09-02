1

Розігрійте невелику каструлю з вершковим маслом. Всипте горошок в каструлю та підсмажте до хвилини, якщо він свіжий та 4-5 хвилин – заморожений.

2

Влийте до горошку 1 склянку води, накрийте кришкою та тушкуйте 8-10 хвилин на маленькому вогні.

3

Посоліть та поперчіть горошок за смаком, додайте вершків та перемішайте. Як тільки вершки почнуть закипати, зніміть горошок з вогню.

4

Подрібніть горошок у вершках за допомогою ручного блендера в пюре. Подавайте зелений горошок з рибним стейком або курятиною. Смачного!