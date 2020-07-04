Смачний рецепт плову з куркою -
55 хв
8 порцій
138 ккал
Готуємо плов з курячим філе/Смачно24
Хоч і традиційно узбецький плов готують з баранини, Смачно 24 пропонує приготувати вам його з курячим філе. Курятина зробить плов менш калорійним, та додасть свої цікаві смакові нотки у цю традиційну східну страву. А якщо додатково посипаєте приготований плов гранатом – він буде ще смачнішим!
Інгредієнти
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Барбарис
за смаком
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Вода
4 склянки
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Зіра
за смаком
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Куряче філе
2 шт.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
2 шт.
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Рис довгозернистий
1 склянка
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Сіль
за смаком
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Томатна паста
150 г
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Часник
за смаком
Рецепт приготування
1
Помийте куряче філе, просушіть його паперовим рушником та поріжте на невеликі шматочки. На розігрітій сковорідці, змащеній олією, підсмажте шматочки курячого філе до золотистої скоринки.
2
Замочіть рис, промийте його, щоб вода була чистою та прозорою.
3
Почистіть цибулю та моркву. Цибулю потрібно порізати кубиком, а моркву натріть на грубій тертці. Додайте овочі до м’яса, ретельно перемішайте та заправте томатною пастою. Посоліть та поперчіть засмажку для плову, ще раз перемішайте. Почистіть часник та легенько придавіть на нього лезом ножа.
4
Промитий рис засипте в глибоку сковорідку, залийте водою та додайте спецій: сіль, барбарис, зіру та часник. Тушкуйте плов під закритою кришкою до повного википання з нього води. Приблизно, це займе 40-50 хвилин. Смачного!