Полтавські галушки з м'ясом та шкварками: рецепт вдома

Полтавські галушки з м'ясом та шкварками: рецепт -
3 год
6 порцій
315 ккал
Як приготувати справжні полтавські галушки з м’ясом/Смачно24
Справжні полтавські галушки з м’ясом швидкі у приготуванні та надзвичайно смачні. Смачно 24 пропонує вам не гаяти часу, а мерщій готувати на обід галушки!
Інгредієнти
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Картопля
400 г
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Манна крупа
2 ст. л.
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Борошно пшеничне
300-350 г
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Сіль
1 дрібка
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Яйце
1 шт.
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Вода
30 г
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Куряче філе
250 г
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Цибуля ріпчаста
100 г
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Мелений чорний перець
за смаком
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Вершкове масло
для подачі
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Сметана
за смаком
-
Сіль
за смаком
-
Цибуля ріпчаста
100 г
-
Олія соняшникова
для смаження
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Морква
50 г
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Сало
150 г
Рецепт приготування
1
Ретельно почистіть картоплю від шкірки, відваріть у підсоленій воді до готовності. Злийте воду з готової картоплі та розімніть її в пюре. Охолодіть картоплю.
2
Вибийте яйце в охолоджене картопляне пюре, посоліть та всипте манної крупи – вимішайте.
3
Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок. Невеликими порціями всипайте борошно до картоплі та замісіть еластичне тісто.
4
Куряче філе помийте водою, наріжте на шматочки та подрібніть в блендері або пропустіть через м'ясорубку.
5
Наріжте цибулю маленькими кубиками, змішайте з фаршем та додайте трішки води. Всипте спецій до фаршу та ретельно вимішайте його руками.
6
Рясно посипте стільницю, на якій ви будете формувати палюшки, борошном. Тісто розділіть на маленькі частини, сформуйте кружечки та начиніть їх м’ясною начинкою. Защепіть краї та сформуйте палюшки.
7
Відваріть готові палюшки у киплячій підсоленій воді доки вони не спливуть на поверхню. Зменште вогонь та варіть близько 10 хвилин.
8
Для шкварок потрібно нарізати сало, цибулю та моркву кубиками. Обсмажте їх на олії до золотистої скоринки, додайте спецій.
9
Готові палюшки з м’ясом подавайте зі шкварками, полийте сметанкою та шматочком вершкового масла. Смачного!