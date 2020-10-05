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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Полтавські галушки з м'ясом та шкварками: рецепт

Полтавські галушки з м'ясом та шкварками: рецепт -

3 год

6 порцій

315 ккал

0 / 5
Полтавські галушки з м'ясом та шкварками: рецепт вдома

Як приготувати справжні полтавські галушки з м’ясом/Смачно24

Справжні полтавські галушки з м’ясом швидкі у приготуванні та надзвичайно смачні. Смачно 24 пропонує вам не гаяти часу, а мерщій готувати на обід галушки!

Інгредієнти

для страви

  • Картопля

    400 г

  • Манна крупа

    2 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    300-350 г

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    1 шт.

для начинки

  • Вода

    30 г

  • Куряче філе

    250 г

  • Цибуля ріпчаста

    100 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Вершкове масло

    для подачі

  • Сметана

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

для шкварок

  • Цибуля ріпчаста

    100 г

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Морква

    50 г

  • Сало

    150 г

Рецепт приготування

1

Ретельно почистіть картоплю від шкірки, відваріть у підсоленій воді до готовності. Злийте воду з готової картоплі та розімніть її в пюре. Охолодіть картоплю.

2

Вибийте яйце в охолоджене картопляне пюре, посоліть та всипте манної крупи – вимішайте.

3

Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок. Невеликими порціями всипайте борошно до картоплі та замісіть еластичне тісто.

4

Куряче філе помийте водою, наріжте на шматочки та подрібніть в блендері або пропустіть через м'ясорубку.

5

Наріжте цибулю маленькими кубиками, змішайте з фаршем та додайте трішки води. Всипте спецій до фаршу та ретельно вимішайте його руками.

6

Рясно посипте стільницю, на якій ви будете формувати палюшки, борошном. Тісто розділіть на маленькі частини, сформуйте кружечки та начиніть їх м’ясною начинкою. Защепіть краї та сформуйте палюшки.

7

Відваріть готові палюшки у киплячій підсоленій воді доки вони не спливуть на поверхню. Зменште вогонь та варіть близько 10 хвилин.

8

Для шкварок потрібно нарізати сало, цибулю та моркву кубиками. Обсмажте їх на олії до золотистої скоринки, додайте спецій.

9

Готові палюшки з м’ясом подавайте зі шкварками, полийте сметанкою та шматочком вершкового масла. Смачного!

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