Полтавські галушки з м'ясом та шкварками: рецепт вдома

1

Ретельно почистіть картоплю від шкірки, відваріть у підсоленій воді до готовності. Злийте воду з готової картоплі та розімніть її в пюре. Охолодіть картоплю.

2

Вибийте яйце в охолоджене картопляне пюре, посоліть та всипте манної крупи – вимішайте.

3

Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок. Невеликими порціями всипайте борошно до картоплі та замісіть еластичне тісто.

4

Куряче філе помийте водою, наріжте на шматочки та подрібніть в блендері або пропустіть через м'ясорубку.

5

Наріжте цибулю маленькими кубиками, змішайте з фаршем та додайте трішки води. Всипте спецій до фаршу та ретельно вимішайте його руками.

6

Рясно посипте стільницю, на якій ви будете формувати палюшки, борошном. Тісто розділіть на маленькі частини, сформуйте кружечки та начиніть їх м’ясною начинкою. Защепіть краї та сформуйте палюшки.

7

Відваріть готові палюшки у киплячій підсоленій воді доки вони не спливуть на поверхню. Зменште вогонь та варіть близько 10 хвилин.

8

Для шкварок потрібно нарізати сало, цибулю та моркву кубиками. Обсмажте їх на олії до золотистої скоринки, додайте спецій.

9

Готові палюшки з м’ясом подавайте зі шкварками, полийте сметанкою та шматочком вершкового масла. Смачного!