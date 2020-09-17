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Рецепт зелених помідорів на зиму -

3 год

6 порцій

85 ккал

0 / 5
Помідори зелені на зиму – рецепт швидкого приготування

Швидкий рецепт приготування зелених помідорів/Смачно24

Консервовані зелені помідори чудово смакують як на буденному столі, так і на святковому. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    3 л

  • Зелень (улюблена)

    200 г

  • Лавровий лист

    3 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    100 г

  • Олія соняшникова

    45 мл

  • Помідор

    3 кг

  • Цукор

    150 г

  • Сіль

    30 г

  • Оцет

    200 мл

  • Часник

    1 головка

Рецепт приготування

1

Ретельно простерилізуйте банки для консервації. На дно кожної банки викладіть зелень, зубчики часнику та соняшникову олію.

2

Помиті помідори викладіть в банки та зверху додайте кільця цибулі.

3

Чисту воду доведіть до кипіння, всипте солі, цукру, лаврові листочки. Залийте маринадом банки помідорами та влийте оцет. Стерилізуйте банки з консервацією 20 хвилин та закрийте кришками. Смачного!

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