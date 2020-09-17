Помідори зелені на зиму – рецепт швидкого приготування

Рецепт зелених помідорів на зиму -
3 год
6 порцій
85 ккал
Швидкий рецепт приготування зелених помідорів/Смачно24
Консервовані зелені помідори чудово смакують як на буденному столі, так і на святковому. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Вода
3 л
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Зелень (улюблена)
200 г
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Лавровий лист
3 шт.
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Цибуля ріпчаста
100 г
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Олія соняшникова
45 мл
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Помідор
3 кг
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Цукор
150 г
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Сіль
30 г
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Оцет
200 мл
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Часник
1 головка
Рецепт приготування
1
Ретельно простерилізуйте банки для консервації. На дно кожної банки викладіть зелень, зубчики часнику та соняшникову олію.
2
Помиті помідори викладіть в банки та зверху додайте кільця цибулі.
3
Чисту воду доведіть до кипіння, всипте солі, цукру, лаврові листочки. Залийте маринадом банки помідорами та влийте оцет. Стерилізуйте банки з консервацією 20 хвилин та закрийте кришками. Смачного!