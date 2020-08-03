Пряна груша у вині – покроковий рецепт в домашніх умовах

1

Ретельно помийте лимон і апельсин, зніміть з цитрусових цедру та в окрему глибоку тарілку вичавіть з них сік. В каструлі змішайте сік і цедру цитрусових, вино, цукор та спеції. Доведіть всі інгредієнти в каструлі до кипіння.

2

Переходимо до підготовки груш для десерту: помийте груші під водою, обережно почистіть від шкірки.

Важливо: залишіть груші хвостик, а дно рівненько зріжте.

3

Занурте груші в каструлю з вином і спеціями та накрийте кришкою. Варіть груші на маленькому вогні 30-40 хвилин. Перевірити готовність груші можна за допомогою зубочистки, вона повинна вільно проколювати м’яку грушу.

4

Обережно дістаньте груші з каструлі та викладіть на тарілку. Вино зі спеціями уваріть приблизно вдвічі, щоб вийшла консистенція сиропу. Процідіть сироп через сито та полийте груші в глибокій мисці так, щоб вони повністю покрили їх. Десерт має настоятись 6-8 годин. Смачного!