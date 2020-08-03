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Готуємо пряну грушу в червоному вині вдома: рецепт -

3 год

3 порції

98 ккал

0 / 5
Пряна груша у вині – покроковий рецепт в домашніх умовах

Рецепт десерту з груш/Смачно24

Десерт пряна груша в вині чудово підходить для святкового столу або романтичної вечері вдвох. Для приготування цього десерту краще обрати стиглі груші з щільною м’якоттю. Пряні груші в вині – це чудовий освіжаючий десерт, який не вимагає особливих навичок у кулінарії. Гайда готувати разом зі Смачно 24.

Інгредієнти

для десерту

  • Апельсин

    1 шт.

  • Аніс

    2 шт.

  • Гвоздика

    5-6 шт.

  • Груша

    6 шт.

  • Запашний перець горошком

    6 шт.

  • Кориця (палички)

    1-2 шт.

  • Червоне сухе вино

    750 мл

  • Лимон

    1 шт.

  • Цукор

    150 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте лимон і апельсин, зніміть з цитрусових цедру та в окрему глибоку тарілку вичавіть з них сік. В каструлі змішайте сік і цедру цитрусових, вино, цукор та спеції. Доведіть всі інгредієнти в каструлі до кипіння. 

2

Переходимо до підготовки груш для десерту: помийте груші під водою, обережно почистіть від шкірки.
Важливо: залишіть груші хвостик, а дно рівненько зріжте.

3

Занурте груші в каструлю з вином і спеціями та накрийте кришкою. Варіть груші на маленькому вогні 30-40 хвилин. Перевірити готовність груші можна за допомогою зубочистки, вона повинна вільно проколювати м’яку грушу.

4

Обережно дістаньте груші з каструлі та викладіть на тарілку. Вино зі спеціями уваріть приблизно вдвічі, щоб вийшла консистенція сиропу. Процідіть сироп через сито та полийте груші в глибокій мисці так, щоб вони повністю покрили їх. Десерт має настоятись 6-8 годин. Смачного!

Поради щодо приготування

Десерт з пряними грушами в вині можна подавати з кульками морозива або додатково полити гарячим шоколадом.

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