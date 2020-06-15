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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Простий рецепт сирної запіканки в мультиварці

Простий рецепт сирної запіканки в мультиварці -

50 хв

6 порцій

180 ккал

0 / 5

Ви частенько задаєте собі запитання, що приготувати на сніданок? Смачно 24 має для вас чудовий, та головне швидкий рецепт приготування сніданку для всієї сім’ї. Це рецепт сирної запіканки в мультиварці! Все, що вам потрібно – це змішати всі інгредієнти для сирної запіканки, далі за вас все зробить мультиварка. 

Сирну запіканку можна готувати як з начинкою, так і без неї. Ми підготували для вас класичний рецепт сирної запіканки.

Інгредієнти

для запіканки

  • Ванільний цукор

    за смаком

  • Домашній сир

    300 г

  • Родзинки

    за смаком

  • Манна крупа

    2,5 ст. л.

  • Молоко

    40 мл

  • Розпушувач

    1/2 ч. л.

  • Цукор

    2 ст. л.

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Розімніть домашній сир виделкою в глибокій посудині, щоб не було грудочок. 

2

У окремій мисці змішайте яйця, манку, молоко, цукор, ванілін і розпушувач для тіста. Ретельно вимішайте суміш та додайте до неї домашній сир. Ще раз ретельно вимішайте.

3

За бажанням, в запіканку можна додати цукати або родзинки.

4

Чашу мультиварки змастіть вершковим маслом, що сирна запіканка не прилипла до країв мультиварки. В підготовлену мультиварку викладіть готову сирну масу. Розрівняйте сир ложкою і закрийте кришку мультиварки.

5

Включіть режим “Каша” і поставте сирну запіканку на відкладений старт, якщо плануєте готувати з вечора на ранок. Час випікання в такому режимі 30-40 хвилин. Якщо ж ви випікатимете сирну запіканку одразу після замішування сирної маси, тоді налаштуйте мультиварку в режим “Випічка” на 40 хвилин.

6

Після приготування присипте сирну запіканку цукровою пудрою або варенням. Смачного!

Поради щодо приготування

Режим “Каша” потрібен тому, оскільки в режимі “Випічка” зазвичай немає відкладеного старту. На смак або якість готової страви цей режим ніяк не впливає.

Рецепт приготування сирної запіканки в мультиварці з відео:


 

Солодка випічка Десерти

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