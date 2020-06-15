Ви частенько задаєте собі запитання, що приготувати на сніданок? Смачно 24 має для вас чудовий, та головне швидкий рецепт приготування сніданку для всієї сім’ї. Це рецепт сирної запіканки в мультиварці! Все, що вам потрібно – це змішати всі інгредієнти для сирної запіканки, далі за вас все зробить мультиварка.

Сирну запіканку можна готувати як з начинкою, так і без неї. Ми підготували для вас класичний рецепт сирної запіканки.