Пиріг з кабачками без м'яса: рецепт -
1 год 10 хв
3 порції
117 ккал
Як приготувати пиріг без м’яса/Смачно24
Кабачковий пиріг можна їсти теплим та холодним. Якщо порівнювати зі звичними кабачковими оладками, то його смак ніжніший, оскільки розплавлений сир чудово підкреслює смак овочів.
Інгредієнти
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Кабачок
500 г
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Молоко
200 мл
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Борошно пшеничне
200 г
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Розпушувач
1 ч. л.
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Твердий сир
100 г
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Часник
2 зубчики
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Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Наріжте кабачок тонкими скибками, попередньо очистивши його від шкіри.
2
У мисці збийте 3 яйця, додавши до них сіль та перець. За бажанням можна додати спеції, яка підходять до овочевих страв. У збиті яйця насипте дрібно порізану цибулю та часник. До маси додайте молоко та потертий сир. Все ретельно перемішайте.
3
В окремій посудині змішайте борошно з розпушувачем тіста. Після цього, додайте суміш до маси, перемішавши все до однорідності.
4
Форму для запікання змастіть олією (або вершковим маслом) та посипте сухариками для панірування (їх можна зробити самим, натерши на дрібній терці засушений хліб).
5
Викладіть один шар кабачків, заливши їх частиною тіста. Повторюйте це, поки не закінчаться овочі. Залишки тіста вилийте у форму.
6
Випікайте пиріг впродовж 35 – 40 хвилин при температурі 180 градусів.
Поради щодо приготування
Для приготування пирога оберіть молоді кабачки, які не мають твердого великого насіння.
Нарізати пиріг треба після охолодження.