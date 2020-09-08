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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт швидкого пирога з горішками

Рецепт швидкого пирога з горішками -

1 год

6 порцій

290 ккал

0 / 5
Пиріг з волоськими горіхами – швидкий рецепт пирога

Рецепт швидкого приготування випічки з горішками/Смачно 24

З рецептом пирога з горішками справиться навіть початківець у кулінарії. Солодка випічка готується швидко, а смакує, як з магазину!

Гайда готувати легкий рецепт пирога з горішками від Смачно 24 разом!

Інгредієнти

для випічки

  • Волоські горіхи

    1 склянка

  • Кефір

    120 г

  • Борошно пшеничне

    160 г

  • Мед

    130 г

  • Цукор

    130 г

  • Сода

    1 ч. л.

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно збиваємо яйця з цукром в пухку пінку. Влийте мед та соду та ще раз збийте в однорідну масу.

2

Влийте до яєчної маси кефір та збийте міксером на малих оборотах.

3

Невеликими порціями додавайте до отриманої суміші борошно та вимішуйте легкими рухами або на малих оборотах кухонної машини чи міксера.

4

Волоські горішки (або інші за смаком) підсмажте на сухій сковорідці, посічіть ножем та додайте до тіста – перемішайте.

5

Форму для випікання пирога змастіть вершковим маслом та присипте борошном. Вилийте готове тісто у форму та розрівняйте лопаткою.

6

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте горіховий пиріг близько 35-40 хвилин. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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