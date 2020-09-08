Пиріг з волоськими горіхами – швидкий рецепт пирога

Рецепт швидкого пирога з горішками -
1 год
6 порцій
290 ккал
Рецепт швидкого приготування випічки з горішками/Смачно 24
З рецептом пирога з горішками справиться навіть початківець у кулінарії. Солодка випічка готується швидко, а смакує, як з магазину!
Гайда готувати легкий рецепт пирога з горішками від Смачно 24 разом!
Інгредієнти
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Волоські горіхи
1 склянка
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Кефір
120 г
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Борошно пшеничне
160 г
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Мед
130 г
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Цукор
130 г
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Сода
1 ч. л.
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно збиваємо яйця з цукром в пухку пінку. Влийте мед та соду та ще раз збийте в однорідну масу.
2
Влийте до яєчної маси кефір та збийте міксером на малих оборотах.
3
Невеликими порціями додавайте до отриманої суміші борошно та вимішуйте легкими рухами або на малих оборотах кухонної машини чи міксера.
4
Волоські горішки (або інші за смаком) підсмажте на сухій сковорідці, посічіть ножем та додайте до тіста – перемішайте.
5
Форму для випікання пирога змастіть вершковим маслом та присипте борошном. Вилийте готове тісто у форму та розрівняйте лопаткою.
6
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте горіховий пиріг близько 35-40 хвилин. Смачного!