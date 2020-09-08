Пиріг з волоськими горіхами – швидкий рецепт пирога

1

Ретельно збиваємо яйця з цукром в пухку пінку. Влийте мед та соду та ще раз збийте в однорідну масу.

2

Влийте до яєчної маси кефір та збийте міксером на малих оборотах.

3

Невеликими порціями додавайте до отриманої суміші борошно та вимішуйте легкими рухами або на малих оборотах кухонної машини чи міксера.

4

Волоські горішки (або інші за смаком) підсмажте на сухій сковорідці, посічіть ножем та додайте до тіста – перемішайте.

5

Форму для випікання пирога змастіть вершковим маслом та присипте борошном. Вилийте готове тісто у форму та розрівняйте лопаткою.

6

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте горіховий пиріг близько 35-40 хвилин. Смачного!