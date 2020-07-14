1

У великій каструлі підігрійте молоко, але не доводьте до кипіння. Додайте в тепле молоко цукор та жирні вершки (26%) – перемішайте. Розчиніть в молоці сухі дріжджі та залишіть настоятися 15-20 хвилин.

2

Розітріть жовтки з м’яким вершковим маслом та додайте до молока – перемішайте.

3

Ретельно просійте борошно та додаєте солі. Невеликими порціями всипайте борошно до опари та замішайте тісто. Еластичне тісто залишіть під харчовою плівкою відпочити на кілька годин.

4

Для начинки потрібно відварити картоплю до готовності в підсоленій воді. Підсмажуємо цибульку нарізану кубиками на олії до золотистого кольору.

5

Відварену картоплю подрібнюємо в блендері або вручну до стану пюре та додаємо смажену цибулю, спеції за смаком та вершки й вершкове масло. Вимішайте масу до однорідності та дайте охолонути.

6

Притрусіть стіл борошном та викладіть тісто. Обімніть тісто в борошні та розділіть на маленькі шматочки – з них будемо ліпити наші пиріжки.

7

Кожен шматочок розкатуємо в кружечок та викладаємо в середину кожного начинку – защипаємо краї. Сформовані пиріжки викладіть на змащене олією деко, змастіть верх тіста жовтком та запікайте при 200 градусах 15-20 хвилин.

8

Готові пиріжки з картоплею трішки охолодіть, щоб не попектись та подавайте до столу. Смачного!