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Смачно 24 Випічка Пиріжки Рецепт пиріжків з картоплею – смачно, як у бабусі

Рецепт пиріжків з картоплею – смачно, як у бабусі -

2 год

15 порцій

189 ккал

0 / 5
Пиріжки з картоплею, як у бабусі – рецепт пиріжків у духовці

Як приготувати пиріжки з картоплі/Смачно24

Апетитні та рум'яні пиріжки з картоплею відмінно смакують із холодним домашнім молоком. Приготуйте смачні домашні пиріжки з картоплею та пригадайте смак дитинства!

Інгредієнти

для страви

  • Картопля

    10-12 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Молоко

    200 мл

  • Борошно пшеничне

    500 г

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Вершки 26%

    100 мл

  • Вершки 33%

    3 ст. л.

  • Вершкове масло

    40 г

  • Сіль

    1 ч. л.

  • Сухі дріжджі

    14 г

  • Яєчний жовток

    3 шт.

Рецепт приготування

1

У великій каструлі підігрійте молоко, але не доводьте до кипіння. Додайте в тепле молоко цукор та жирні вершки (26%) – перемішайте. Розчиніть в молоці сухі дріжджі та залишіть настоятися 15-20 хвилин.

2

Розітріть жовтки з м’яким вершковим маслом та додайте до молока – перемішайте.

3

Ретельно просійте борошно та додаєте солі. Невеликими порціями всипайте борошно до опари та замішайте тісто. Еластичне тісто залишіть під харчовою плівкою відпочити на кілька годин. 

4

Для начинки потрібно відварити картоплю до готовності в підсоленій воді. Підсмажуємо цибульку нарізану кубиками на олії до золотистого кольору.

5

Відварену картоплю подрібнюємо в блендері або вручну до стану пюре та додаємо смажену цибулю, спеції за смаком та вершки й вершкове масло. Вимішайте масу до однорідності та дайте охолонути.

6

Притрусіть стіл борошном та викладіть тісто. Обімніть тісто в борошні та розділіть на маленькі шматочки – з них будемо ліпити наші пиріжки.

7

Кожен шматочок розкатуємо в кружечок та викладаємо в середину кожного начинку – защипаємо краї. Сформовані пиріжки викладіть на змащене олією деко, змастіть верх тіста жовтком та запікайте при 200 градусах 15-20 хвилин.

8

Готові пиріжки з картоплею трішки охолодіть, щоб не попектись та подавайте до столу. Смачного!

Пиріжки Випічка

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