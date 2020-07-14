Рецепт пиріжків з картоплею – смачно, як у бабусі -
2 год
15 порцій
189 ккал
Як приготувати пиріжки з картоплі/Смачно24
Апетитні та рум'яні пиріжки з картоплею відмінно смакують із холодним домашнім молоком. Приготуйте смачні домашні пиріжки з картоплею та пригадайте смак дитинства!
Інгредієнти
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Картопля
10-12 шт.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Олія соняшникова
2 ст. л.
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Молоко
200 мл
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Борошно пшеничне
500 г
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Цукор
1 ст. л.
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Вершки 26%
100 мл
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Вершки 33%
3 ст. л.
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Вершкове масло
40 г
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Сіль
1 ч. л.
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Сухі дріжджі
14 г
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Яєчний жовток
3 шт.
Рецепт приготування
1
У великій каструлі підігрійте молоко, але не доводьте до кипіння. Додайте в тепле молоко цукор та жирні вершки (26%) – перемішайте. Розчиніть в молоці сухі дріжджі та залишіть настоятися 15-20 хвилин.
2
Розітріть жовтки з м’яким вершковим маслом та додайте до молока – перемішайте.
3
Ретельно просійте борошно та додаєте солі. Невеликими порціями всипайте борошно до опари та замішайте тісто. Еластичне тісто залишіть під харчовою плівкою відпочити на кілька годин.
4
Для начинки потрібно відварити картоплю до готовності в підсоленій воді. Підсмажуємо цибульку нарізану кубиками на олії до золотистого кольору.
5
Відварену картоплю подрібнюємо в блендері або вручну до стану пюре та додаємо смажену цибулю, спеції за смаком та вершки й вершкове масло. Вимішайте масу до однорідності та дайте охолонути.
6
Притрусіть стіл борошном та викладіть тісто. Обімніть тісто в борошні та розділіть на маленькі шматочки – з них будемо ліпити наші пиріжки.
7
Кожен шматочок розкатуємо в кружечок та викладаємо в середину кожного начинку – защипаємо краї. Сформовані пиріжки викладіть на змащене олією деко, змастіть верх тіста жовтком та запікайте при 200 градусах 15-20 хвилин.
8
Готові пиріжки з картоплею трішки охолодіть, щоб не попектись та подавайте до столу. Смачного!