Рататуй класичний – рецепт приготування, інгредієнти

1

Поділіть помідори на дві половини. Одну частину бланшируйте та зніміть з них шкірку, а іншу наріжте на тоненькі кружечки.

2

Для соусу потрібно дрібно нарізати цибулю та обсмажити її на сковорідці з оливковою олією та трішки посолити. Помідори без шкірки та болгарський перець наріжте дуже дрібними кубиками та додайте до цибулі.

3

Кабачки та баклажани наріжте кружечками, як і помідори, не більше 5 мм товщиною.

4

Оливкову олію змішайте з розчавленим часником і прованськими травами та посоліть.

5

На дно деко вилийте овочевий соус та викладіть овочі, нарізані кружечками, постійно чергуючи: кабачок, помідор, баклажан.

6

Щедро полийте викладені овочі зверху заправкою з оливкової олії та пряних прованських трав. Накрийте фольгою форму та випікайте Рататуй 30 хвилин при температурі 180 градусів.

7

Зніміть фольгу та запікайте ще 20 хвилин. Смачного!