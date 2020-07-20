Рататуй класичний – рецепт приготування, інгредієнти

Рататуй: класичний рецепт приготування -
1 год 20 хв
4 порції
40 ккал
Цей рецепт набув особливої популярності після мультфільму “Рататуй”, хоча його історія почалась задовго до цього. Перший рецепт Рататую був опублікований у 1778 році в одній із кулінарних книг Франції. В рецепт того часу входили тільки кабачки, помідори, цибуля та часник. Ми пропонуємо вам більш сучасну версію цієї страви, та водночас недалеку від класичної рецептури.
Інгредієнти
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Баклажан
300 г
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Болгарський перець
2 шт.
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Кабачок
300 г
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Оливкова олія
50 мл
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Помідор
1 кг
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Прованські трави
за смаком
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Сіль
за смаком
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Часник
3 зубчики
Рецепт приготування
1
Поділіть помідори на дві половини. Одну частину бланшируйте та зніміть з них шкірку, а іншу наріжте на тоненькі кружечки.
2
Для соусу потрібно дрібно нарізати цибулю та обсмажити її на сковорідці з оливковою олією та трішки посолити. Помідори без шкірки та болгарський перець наріжте дуже дрібними кубиками та додайте до цибулі.
3
Кабачки та баклажани наріжте кружечками, як і помідори, не більше 5 мм товщиною.
4
Оливкову олію змішайте з розчавленим часником і прованськими травами та посоліть.
5
На дно деко вилийте овочевий соус та викладіть овочі, нарізані кружечками, постійно чергуючи: кабачок, помідор, баклажан.
6
Щедро полийте викладені овочі зверху заправкою з оливкової олії та пряних прованських трав. Накрийте фольгою форму та випікайте Рататуй 30 хвилин при температурі 180 градусів.
7
Зніміть фольгу та запікайте ще 20 хвилин. Смачного!