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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Рататуй: класичний рецепт приготування

Рататуй: класичний рецепт приготування -

1 год 20 хв

4 порції

40 ккал

0 / 5
Рататуй класичний – рецепт приготування, інгредієнти

Цей рецепт набув особливої популярності після мультфільму “Рататуй”, хоча його історія почалась задовго до цього. Перший рецепт Рататую був опублікований у 1778 році в одній із кулінарних книг Франції. В рецепт того часу входили тільки кабачки, помідори, цибуля та часник. Ми пропонуємо вам більш сучасну версію цієї страви, та водночас недалеку від класичної рецептури.

Інгредієнти

для запіканки

  • Баклажан

    300 г

  • Болгарський перець

    2 шт.

  • Кабачок

    300 г

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Оливкова олія

    50 мл

  • Помідор

    1 кг

  • Прованські трави

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    3 зубчики

Рецепт приготування

1

Поділіть помідори на дві половини. Одну частину бланшируйте та зніміть з них шкірку, а іншу наріжте на тоненькі кружечки.

2

Для соусу потрібно дрібно нарізати цибулю та обсмажити її на сковорідці з оливковою олією та трішки посолити. Помідори без шкірки та болгарський перець наріжте дуже дрібними кубиками та додайте до цибулі. 

3

Кабачки та баклажани наріжте кружечками, як і помідори, не більше 5 мм товщиною.

4

Оливкову олію змішайте з розчавленим часником і прованськими травами та посоліть.

5

На дно деко вилийте овочевий соус та викладіть овочі, нарізані кружечками, постійно чергуючи: кабачок, помідор, баклажан.

6

Щедро полийте викладені овочі зверху заправкою з оливкової олії та пряних прованських трав. Накрийте фольгою форму та випікайте Рататуй 30 хвилин при температурі 180 градусів.

7

Зніміть фольгу та запікайте ще 20 хвилин. Смачного!

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