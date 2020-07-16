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Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Равіолі з шпинатом: простий рецепт

Равіолі з шпинатом: простий рецепт -

45 хв

4 порції

150 ккал

0 / 5

Як приготувати равіолі/Смачно24

Начинкою для равіолі можуть бути й морепродукти, і овочі, навіть гриби. Ми пропонуємо вам приготувати равіолі з ніжним крем-сиром та шпинатом за рецептом Смачно 24.

Інгредієнти

для начинки

  • Сир Рікота

    200 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Мускатний горіх

    за смаком

  • Вершки

    200 г

  • Вершкове масло

    2 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Сир Пармезан

    60 г

  • Тісто

    1 пачка

  • Шпинат

    300 г

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Промийте та виложіть шпинат на сито. Занурте його в гаряче вершкове масло та злегка припустіть.

2

Дрібно наріжте шпинат, додайте спецій: мускатний горіх, сіль, перець, сир Рікота та яйце. Вимішайте до однорідності.

3

Розкатайте тісто квадратом 60х60 см та на одну половину викладіть сформовані кульки з шпинату.

4

Краї тіста змажте водою або жовтком. Накрийте кульки шаром тіста та легенько притисніть краї.

5

Сформуйте равіолі ножем навколо начинки або виріжте за допомогою формувального кільця.

6

Відваріть равіолі в соленій воді 5 хвилин. 

7

Вершки доведіть до кипіння та додайте сир Пармезан і покладіть в каструлю равіолі. Ще раз доведіть до кипіння в соусі та подавайте гарячими на стіл. Смачного!

Італійська кухня Кухні світу

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