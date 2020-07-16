Равіолі з шпинатом: простий рецепт -
45 хв
4 порції
150 ккал
Як приготувати равіолі/Смачно24
Начинкою для равіолі можуть бути й морепродукти, і овочі, навіть гриби. Ми пропонуємо вам приготувати равіолі з ніжним крем-сиром та шпинатом за рецептом Смачно 24.
Інгредієнти
-
Сир Рікота
200 г
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Мускатний горіх
за смаком
-
Вершки
200 г
-
Вершкове масло
2 ст. л.
-
Сіль
за смаком
-
Сир Пармезан
60 г
-
Тісто
1 пачка
-
Шпинат
300 г
-
Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Промийте та виложіть шпинат на сито. Занурте його в гаряче вершкове масло та злегка припустіть.
2
Дрібно наріжте шпинат, додайте спецій: мускатний горіх, сіль, перець, сир Рікота та яйце. Вимішайте до однорідності.
3
Розкатайте тісто квадратом 60х60 см та на одну половину викладіть сформовані кульки з шпинату.
4
Краї тіста змажте водою або жовтком. Накрийте кульки шаром тіста та легенько притисніть краї.
5
Сформуйте равіолі ножем навколо начинки або виріжте за допомогою формувального кільця.
6
Відваріть равіолі в соленій воді 5 хвилин.
7
Вершки доведіть до кипіння та додайте сир Пармезан і покладіть в каструлю равіолі. Ще раз доведіть до кипіння в соусі та подавайте гарячими на стіл. Смачного!