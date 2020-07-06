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Класичний рецепт аджики на зиму -

3 год

20 порцій

250 ккал

0 / 5
Аджика – рецепт закуски на зиму: покрокове приготування

Як приготувати аджику/Смачно24

Аджика – відмінна заготівля на зиму. Адже, аджика чудово доповнить страви з м'яса та риби, а також може слугувати гарною приправою до супу чи борщу.

Аджику можна приготувати двома способами – варити або ж закривати у сирому вигляді. Для заготівлі на зиму користуються саме першим способом, адже тоді аджику можна зберігати при кімнатній температурі та не боятись, що вона зіпсується.

Пропонуємо вам, разом зі Смачно 24 приготувати класичний рецепт аджики на зиму.

Інгредієнти

На аджику

  • Болгарський перець

    500 г

  • Олія соняшникова

    50 шт.

  • Перець чилі

    2 шт.

  • Помідор

    2 кг

  • Цукор

    100 шт.

  • Сіль

    0,5 ст. л.

  • Оцет 9%

    25 шт.

  • Часник

    200 г

Рецепт приготування

1

Помідори почистіть, помийте та зніміть з них шкірку. Для цього зробіть на кожному плоді хрестоподібний надріз, та залийте кип'ятком. Після 1-2 хвилин помістіть помідори під холодну воду та зніміть шкіру, вона буде легко відділятись від плоду.

2

Болгарський перець почистіть та наріжте на 4 частини. Червоний гострий перець почистіть від насіння та розріжте на половину.

3

Помідори, солодкий та гострий перець прокрутіть на м'ясорубку.

4

Пюре з овочів викладіть у глибоку каструлю. Додайте цукор, сіль та олію. Варіть на слабкому вогні 1,5 години.

5

Видавіть часник, додайте його в каструлю разом з оцтом. Перемішайте та пробуйте на сіль, щоб не пересолити.

6

Тушкуйте ще 5 хвилин та зніміть з вогню. 

7

Готову аджику розливайте у попередньо простерилізовані банки та закрийте їх.

8

Банки переверніть, загорніть ковдрою та залиште до повного охолодження. Після цього банки можна переносити в темне прохолодне місце.

Поради щодо приготування

Якщо аджика виходить занадто рідкою, збільште час варіння постійно помішуючи.

Інгредієнти для аджики на 1,5 л

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