Аджика – рецепт закуски на зиму: покрокове приготування

Як приготувати аджику/Смачно24

Аджика – відмінна заготівля на зиму. Адже, аджика чудово доповнить страви з м'яса та риби, а також може слугувати гарною приправою до супу чи борщу.

Аджику можна приготувати двома способами – варити або ж закривати у сирому вигляді. Для заготівлі на зиму користуються саме першим способом, адже тоді аджику можна зберігати при кімнатній температурі та не боятись, що вона зіпсується.

Пропонуємо вам, разом зі Смачно 24 приготувати класичний рецепт аджики на зиму.